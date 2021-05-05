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Биржевые индексы S&P 500 и NASDAQ упали 4 мая на заявлениях Йеллен
07:18 05.05.2021 |
Биржевые индексы S&P 500 (широкий рынок) и NASDAQ (компании высоких технологий) упали по итогам дня во вторник на заявлениях министра финансов США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.
S&P 500 снизился на 0,67%, до 4164,74 пункта. NASDAQ упал на 1,88%, до 13633,50 пункта, тогда как промышленный индекс DJIA номинально вырос на 0,06%, до 34133,03 пункта.
Йеллен заявила во вторник, что допускает повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации, но дала понять, что общий расход средств ее не беспокоит. Это могло снизить аппетиты к риску со стороны ряда инвесторов.
Федеральная резервная система США установила учетную ставку на минимальном уровне и заявляет, что намерена удерживать ее в таком положении на обозримую перспективу. Глава американского центробанка Джером Пауэлл на прошлой неделе допустил скачок инфляции выше целевого уровня в 2%, но лишь ненадолго.
Неоднозначная статистика по торговому балансу США в целом сдерживает американские индексы. Так, дефицит торгового баланса США в марте оказался несколько ниже ожиданий - 74,4 миллиарда долларов при прогнозе в 74,5 миллиарда долларов. При этом показатель вырос на 3,9 миллиарда в месячном выражении и стал историческим рекордом.
Рынки также продолжают ожидать данные по рынку труда в США в апреле, которые минтруда опубликует в пятницу. Эксперты прогнозируют, что в отчетном месяце безработица в стране сократилась в апреле до 5,8% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 988 тысяч.
"Можно это называть, как хотите: "консолидация" - это слово, которое некоторые используют, чтобы описать отсутствие направления у рынков на фоне слабого потока новостей", - цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика TD Ameritrade Ameritrade Джей-Джея Кинахана (JJ Kinahan).
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