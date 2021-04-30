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Биржи АТР 30 апреля снижаются на усилении опасений вокруг пандемии
08:01 30.04.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в большинстве снижаются, несмотря на ралли фондовых индексов США и макростатистику, связанные с коронавирусом опасения сдерживают рисковые настроения трейдеров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,51% - до 3457,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,04%, до 2306,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - уменьшался на 1,61%, до 28832,25 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,78% - до 3149,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,8%, до 7025,4 пункта. Японский Nikkei 225 сокращался на 0,72% - до 28844,5 пункта.
Связанные с коронавирусом опасения сдерживают склонность к риску у азиатских инвесторов в конце рабочей недели. Ситуация остается тревожной в Индии, где суточный прирост числа зараженных достиг 380 тысяч. В Японии показатель тем временем поднялся до отметок января.
Трейдеры оценивают и макростатистику по региону. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле замедлился до 51,1 пункта против 51,9 в марте, что оказалось хуже прогноза. PMI в сфере услуг Китая сократился до 54,9 пункта с 56,3 пункта в марте, что также оказалось ниже ожиданий.
Вместе с этим безработица в Японии в марте неожиданно уменьшилась до 2,6%, хотя аналитики ожидали сохранения индикатора на отметке февраля в 2,9%. Промышленный PMI Японии в апреле при этом поднялся до 53,6 пункта в 52,7 пункта ранее, прогноз составлял 53,3 пункта. Сильная статистика, однако, не смогла дать заметную поддержку японскому индексу.
Снижение индексов произошло также несмотря на рост американских фондовых индексов. Так, в четверг индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды, что произошло на фоне сильной макростатистики по ВВП США.
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