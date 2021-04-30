S&P 500 29 апреля достиг нового рекордного максимума

Фондовые индексы США в четверг отметились ростом, причем S&P 500 достиг нового рекордного уровня закрытия. Инвесторов обрадовали позитивные макроданные, воодушевляющие финансовые отчеты компаний, а также перспективы новых государственных расходов на 1,8 трлн долларов.

S&P 500 вырос на 28,29 пункта, или на 0,7%, до 4211,47 пункта, превысив предыдущий рекорд, достигнутый в понедельник, Dow Jones Industrial Average поднялся на 239,98 пункта, или на 0,7%, до 34060,36 пункта, а Nasdaq Composite показал рост на 31,52 пункта, или на 0,2%, до 14082,55 пункта.

Инвесторы получили свежие подтверждения восстановления экономики. Темпы роста ВВП США в 1-м квартале составили 6,4% и приблизились к докризисному уровню, а заявки на пособие по безработице за минувшую неделю упали до самого низкого уровня с начала пандемии.

Экономика получает импульс из двух основных источников, говорит Нэнси Ванден Хаутен, главный экономист Oxford Economics. Во-первых, это ослабление пандемии - по крайней мере, в США - и восстановление экономики, а во-вторых, финансовая поддержка федерального правительства и центрального банка.

"Дела идут в гору", - сказала она, признавая, однако, что до полного восстановления экономики еще далеко. С таким же мнением в среду выступила сама Федеральная резервная система США.

Новым источником роста может стать федеральная программа финансового стимулирования. Президент США Джо Байден в среду представил предложения, касающиеся нового плана поддержки американских семей (American Families Plan). Предлагается увеличить выплаты на уход за детьми, образование и оплачиваемые отпуска. Ралли на рынке после такой новости, вероятно, возобновится. На настрой инвесторов также благотворно повлияли заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что центробанк и дальше будет оказывать поддержку экономике и что есть признаки возобновления роста и укрепления рынка труда.

"Сложно занимать медвежьи позиции при таком раскладе", - говорит Грегори Пердон, один из инвестиционных директоров частного банка Arbuthnot Latham.

По его словам, крупные сбережения домохозяйств теперь тратятся на фоне возобновления нормальной экономической деятельности, что также окажет поддержку. "Не наблюдаю факторов, которые бы в следующие шесть месяцев могли перевесить тенденцию к началу трат", - пояснил Пердон.

Пауэлл заявил, что недавнее усиление инфляции в основном отражает "переходные факторы" и что ФРС не будет менять ставки, пока рынок труда не наберет былую силу, и инфляция не достигнет цели центробанка по среднему значению в 2%. Его комментарии помогли убедить рынок в том, что ФРС не станет резко менять курс.

"Они позволят экономике набрать обороты, - сказал Пердон. - Возможность ужесточения политики в ближайшей перспективе не рассматривается".

Акции Apple упали на 0,1%, хотя компания отчиталась о росте квартальной прибыли более чем в два раза - до нового рекорда - и заявила, что повышение продаж должно продолжиться.

Facebook отчиталась о подъеме в бизнесе рекламы, благодаря которому резко выросли прибыль и выручка. Акции гиганта соцсетей подскочили на 7,3%.

Бумаги Qualcomm выросли на 4,5% после сообщения о резком росте выручки за счет высокого спроса на телефоны с поддержкой 5G.

Акции Comcast подорожали на 4,3% после того, как компания отчиталась о росте прибыли за 1-й квартал на 55%.

Акции eBay упали на 10% после того, как компания предупредила, что прибыль на акцию в текущем квартале окажется ниже ожиданий аналитиков.

Доходность 10-летних американских гособлигаций повысилась с 1,621% в среду до 1,639%. В течение дня доходность долговых бумаг достигала отметки 1,688%, максимума за более чем две недели.

"Фундаментальные показатели сейчас довольно сильны, что неблагоприятно для облигаций. Рост экономики ускоряется в большинстве развитых стран", - пояснил Салман Баиг, инвестиционный менеджер по смешанным классам активов в Unigestion. Он ожидает дальнейшего роста доходности в более долгосрочной перспективе. "Такое сочетание сильного экономического роста и нарастающего инфляционного давления крайне негативно для гособлигаций".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,3%.

Shanghai Composite по итогам торгов вырос на 0,5%, Hang Seng - на 0,8%.