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Биржи Азии 29 апреля показывают рост после встречи ФРС и выступления Байдена
08:09 29.04.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном показывают рост, рынки оценивают итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступление президента Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17% - до 3463,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,08%, до 2299,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднимался на 0,8%, до 29240,25 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,17% - до 3186,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 7081,9 пункта.
Биржи Японии закрыты в четверг в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 вырос на 0,21%, до 29053,97 пункта.
По итогам апрельского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что будет продолжать выкуп финансовых активов по меньшей мере на 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей занятости и инфляции.
"Эта встреча, без каких-либо значимых изменений в монетарной политике..., была лишь призывом участникам торгов расслабиться и наблюдать за тем, как восстанавливается экономика", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение старшего инвестиционного стратега Allianz Investment Management Чарли Рипли (Charlie Ripley).
Кроме того, важным для рынков стало выступление Джо Байдена в конгрессе с первой программной речью. В выступлении президент предложил США потратить очередные 2 триллиона долларов на создание рабочих мест. Рынки восприняли такие заявления в целом оптимизмом.
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