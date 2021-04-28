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Экс-министра финансов Данилюка лишили должности в набсовете Нацдепозитария
17:16 28.04.2021 |
Акционеры избрали новый состав наблюдательного совета ПАО "Национальный депозитарий Украины", уволив с занимаемой должности его главу - экс-министра финансов и бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка.
Согласно сообщению на сайте Нацдепозитария, после принятого на собрании акционеров решения должность главы набсовета вакантна.
В обновленный состав набсовета вошли 5 членов.
В частности, владеющая контрольным пакетом акций Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подтвердила полномочия в набсовете члена НКЦБФР Ярослава Шляхова и партнера Cornerstone Financial Group Виталия Милентьева.
От Национального банка, владеющего блокпакетом акций депозитария, в его набсовет переназначены заместитель главы НБУ Юрий Гелетий и советник министра финансов (на общественных началах) и член набсовета Ferrexpo Виталий Лисовенко.
От миноритарных акционеров Нацдепозитария в набсовет назначен президент Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов Алексей Кий.
Как сообщалось, ранее НКЦБФР подала кандидатуру владельца и директора ООО "Бизнес-Ориентед" Александра Масенко в качестве независимого члена набсовета Национального депозитария вместо экс-министра финансов Александра Данилюка, который возглавлял набсовет.
Ранее Данилюк, в последнее время активно критикующий действия власти, обвинил новый состав НКЦБФР в попытке в спешке сменить утвержденный в августе прошлого года набсовет НДУ ради получения контроля над проведением конкурса на нового главу правления депозитария.
В свою очередь глава НКЦБФР Руслан Магомедов обвинил Данилюка в "заполитизированном подходе к работе", заявив о планах "наполнить наблюдательный совет людьми с большим профессиональным бэкграундом".
Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский назначил главой НКЦБФР внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-директора компании "Аструм Капитал" Руслана Магомедова.
2 апреля Зеленский назначил членами НКЦБФР бывшего главу Расчетного центра Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамию, экс-главу Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и члена набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг "ТАСкомбанка" Ярослава Шляхова.
Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" - соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.
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