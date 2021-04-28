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S&P 500 и Nasdaq снизились 27 апреля из-за падения акций технологических компаний
07:53 28.04.2021 |
Фондовые индексы США во вторник отступили с рекордных уровней, так как инвесторы продавали акции технологических и коммуникационных компаний на фоне роста доходности американских гособлигаций.
Индекс S&P 500 впервые за последние три сессии закрылся с понижением, его тянули вниз бумаги Tesla, которые снизились, несмотря на то, что компания отчиталась о рекордной прибыли за 1-й квартал, указывая на завышенные ожидания инвесторов от текущего сезона отчетности.
Акции других крупных технологических компаний тоже падали, тогда как доходность гособлигаций США росла уже третий день подряд, и доходность 10-летних бумаг достигла отметки 1,622%.
Индекс Nasdaq Composite снизился на 48,56 пункта, или на 0,3%, до 14090,22 пункта, после достижения рекордного уровня закрытия в понедельник. S&P 500 упал на 0,9 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4186,72 пункта, тоже опустившись с рекордного уровня. Dow Jones Industrial Average при этом вырос на 3,36 пункта, или менее чем на 0,1%, до 33984,93 пункта.
Пока результаты опубликовало около 30% компаний из S&P 500, и почти у 88% показатели превзошли оценки аналитиков. Однако поток положительной отчетности не обеспечил равномерной поддержки для рынка. Аналитики считают, что инвесторы все еще настроены настороженно ввиду рисков, связанных с повышенными оценками, возможностью усиления инфляции и эпидемией в Индии.
Согласно FactSet, при публикации отчетов только у 57% компаний наблюдался рост акций.
"Эта неделя будет значимой в плане отчетности технологического сектора, у которого оценки, пожалуй, чуть более повышенные, чем в других сферах", - заметил Стюарт Рамбл, инвестиционный директор Fidelity International.
Акции Tesla входят в число бумаг S&P 500 с наибольшими потерями. Tesla в этом году столкнулась с трудностями, включая расследование аварии с участием седана Model S, которая произошла ранее в апреле в Техасе. Ее акции на фоне этого с конца декабря прибавили лишь 0,1%. За последние 12 месяцев они все еще набирают более 300%.
Акции General Electric просели примерно на 0,6%. На ее результаты негативно повлияли бизнес двигателей для самолетов и продажа активов. Акции Eli Lilly упали на 2,7% на фоне сокращения прибыли. Акции 3M потеряли 2,6%, хотя она сообщила, что ее продажи выросли во всех сегментах.
Лидерами в S&P 500 стали акции компаний, занимающихся доставкой. United Parcel Service отчиталась о превзошедшей ожидания прибыли и выручке, и ее акции подскочили на 10%. Бумаги FedEx, которая представила отчетность в прошлом месяце, прибавили 4,3%.
Некоторые инвесторы считают, что в ближайшие месяцы на рынке акций будет неспокойно и приводят в доказательство признаки избыточности в сегменте криптовалют и других частях финансовых рынков.
"Возможно, имеет смысл убрать со стола пару фишек", - заметил Дэниел Эггер, инвестиционный директор St. Gotthard Fund Management. По его словам, опросы указывают на то, что у инвесторов крайне бычий настрой, а это значит, что на рынке может быть откат.
Тем временем инвесторы также ждут пресс-конференцию главы центрального банка США Джерома Пауэлла, которая состоится в среду, после завершения двухдневного заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Участников рынка интересует, не поменялись ли взгляды ФРС в свете недавних экономических отчетов, указывающих на ускорение инфляции.
Пока центробанк неоднократно сигнализировал о том, что не станет менять свою позицию, предполагающую отсутствие изменений в процентных ставках, до полного восстановления экономики и рынка труда после пандемии Covid-19.
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