Индекс Nasdaq Composite 26 апреля достиг рекордного уровня закрытия

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite в понедельник впервые с февраля достиг рекордного уровня закрытия. Инвесторы на текущей неделе сосредоточатся на корпоративных финансовых отчетах, в том числе от крупнейших технологических компаний.

Индекс прибавил 121,97 пункта, или 0,9%, достигнув 14138,78 пункта, 13-го рекордного уровня закрытия в 2021 году.

S&P 500 вырос на 7,45 пункта, или на 0,2%, до 4187,62 пункта, тоже достигнув нового рекорда, уже 24-го с начала года.

Тем временем Dow Jones Industrial Average снизился на 61,92 пункта, или на 0,2%, до 33981,57 пункта, оказавшись на 0,6% ниже максимума, достигнутого ранее в текущем месяце.

Все три индекса завершили прошлую неделю с небольшим понижением.

Бумаги технологических компаний в прошлом году были лидерами роста в ходе восстановления фондового рынка США после обвала, вызванного пандемией коронавируса, однако в текущем году отстают от других секторов, включая финансовый, производственный и нефтегазовый.

Инвесторы теперь в большей степени отдают предпочтение акциям, имеющим не столь высокие оценки стоимости, а также бумагам компаний, чувствительных к экономической ситуации, которые могут выиграть от восстановления экономики после пандемии.

На этой неделе отчетность опубликует почти треть компаний из расчетной базы S&P 500. Инвесторы хотят понять, оправдают ли финансовые результаты и прогнозы компаний высокую оценку их акций. Прежде всего речь идет о технологическом секторе.

После завершения регулярной сессии в США свою отчетность опубликовала Tesla, акции которой стали одним из фаворитов в инвестиционных кругах. Компания отчиталась о рекордной квартальной прибыли.

В среду станут известны результаты Apple и Facebook, в четверг - Amazon.

"Последние несколько кварталов финансовые показатели были не так важны, поскольку инвесторы были сосредоточены на влиянии коронавируса, - говорит инвестиционный содиректор частного банка Arbuthnot Latham Грегори Пердон. - Теперь же инвесторы стали проявлять больше интереса к финансовым деталям".

Из крупных компаний на этой неделе также отчитаются Boeing, Exxon Mobil, Ford и Mastercard.

В последние дни биржевые индексы колеблются. Инвесторов встревожил рост числа заболевших Covid-19 в Индии и Японии - новые вспышки коронавируса грозят подорвать восстановление экономики. Спрос фондовых управляющих на рисковые активы слегка ослаб из-за опасений насчет того, что администрация президента США Джо Байдена может повысить налоги.

На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США. Участники рынка внимательно следят за тем, не изменится ли настрой американского центробанка с учетом серии благоприятных макроданных. Мягкая кредитно-денежная политика была в последнее время одним из важных источников рыночного роста. Сигналы о переходе к политике по сдерживанию инфляции могут встревожить участников рынка.

"Очевидный риск заключается в том, что рынки утратят веру в способность ФРС управлять инфляцией, - говорит портфельный соуправляющий Eagle Asset Management Эрик Минц. - Если рынок сочтет, что ФРС оказалась в затруднительном положении, то вся система может пошатнуться".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с пятничных 1,566% до 1,568%.

Несмотря на прогресс в вакцинации населения, пандемия остается для инвесторов значимым фактором риска. В Индии в последние недели растет число заболевших Covid-19, после того как власти смягчили ограничения и люди стали недооценивать опасность заболевания. Осложняет ситуацию распространение более заразных штаммов коронавируса. Новые вспышки грозят продлить пандемию, число заболевших в целом в мире близится к новым максимумам.

"Это явный откат, который усиливает неопределенность, - говорит аналитик J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер. - Такая ситуация лишний раз напоминает, что инвесторам в течение года предстоит иметь дело с серьезным риском усиления пандемии".

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,7% до 65,65 долларов за баррель, так как рост заболеваемости в Индии угрожает сократить спрос на энергоносители.

Акции сети супермаркетов Albertsons упали на 5,0%, после того как она сообщила об убытке за 4-й квартал и предупредила, что рост продаж в этом году будет ниже, чем в 2020 году, когда из-за режима самоизоляции резко вырос спрос на продукты питания.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 подрос на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 в понедельник набрал 0,4%, а китайский индекс Shanghai Composite потерял почти 1%.