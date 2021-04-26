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Фондовые биржи Азии 26 апреля закрылись в основном в минусе
12:54 26.04.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на сохранении опасений продолжения развёртывания ограничительных мер в связи с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,95%, до 3441,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 2281,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,43%, до 28952,83 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,99%, до 3217,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 0,21%, до 7045,6 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,36%, до 29126,23 пункта.
Трейдеров беспокоит ситуация с коронавирусом в разных частях мира, в том числе и в крупных странах Азии. Так, растет число заболевших в Индии, которая уже и так находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 17,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14,3 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 195 тысяч человек.
Кроме того, в Японии с 25 апреля начал действовать третий по счету режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он был введен в четырех префектурах Японии - Токио, Осака, Киото и Хёго. С этого дня и по 11 мая действуют ограничения на работу баров и ресторанов, торговых центров и кинотеатров, сокращены часы работы и количество поездов и рейсовых автобусов.
Однако, несмотря на введение новых карантинных мер в Японии, на фондовом рынке страны произошел коррекционный рост. "Инвесторы покупали (акции - ред.) на фоне их низкой стоимости после недавнего падения", - сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).
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