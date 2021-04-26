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Биржи США закрыли неделю ростом после периода волатильности
07:48 26.04.2021 |
Биржи США закрыли неделю ростом после периода волатильности, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,67%, до 34043,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,44%, до 14016,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подскочил на 1,09%, до 4180,17 пункта.
В четверг биржи упали более чем на 1% на фоне сообщений СМИ о том, что президент США Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала для богатых почти в два раза, до 39,6%. Теперь же индексы перешли к коррекционному росту.
Трейдеры также продолжают следить за восстановлением экономики в условиях продолжающегося распространения коронавируса. В четверг стало известно, что ситуация на рынке труда улучшилась - число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю неожиданно упало до 547 тысяч. Ранее в пятницу стало также известно, что продажи новостроек в США в марте подскочили на 20,7% до 1,021 миллиона.
"За последние пару недель я много слышал фразу о том, что рынок находится в режиме выжидания. Позиция очевидна, мы ждем данных, подтверждающих, что мировая экономика находится в начале длительного восстановления и роста", - полагает аналитик AXA Investment Managers Крис Игго (Chris Iggo), мнение которого приводит агентство Блумберг.
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