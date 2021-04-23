Фондовые индексы США упали 22 апреля на фоне опасений вокруг повышения налога

Фондовые индексы США в четверг упали на фоне сообщений, что президент Байден рассматривает вопрос о повышении налога на прирост капитала для богатых американцев почти вдвое.

Согласно сообщению Bloomberg News, Байден планирует повысить налог на прирост капитала для наиболее богатых американцев до 39,6% с текущих 20%.

S&P 500 упал на 38,44 пункта, или 0,9%, до 4134,98 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 321,41 пункта, или 0,9%, до 33815,90 пункта. Nasdaq Composite упал на 131,81 пункта, или 0,9%, до 13818,41 пункта.

Все 11 секторов S&P 500 снизились после сообщения Bloomberg News. Акции технологических компаний оказались среди понесших наибольшие потери. Акции Micron Technology, Twitter и Western Digital упали более чем на 4%.

Многие инвесторы сохраняют позитивный настрой в отношении перспектив рынка акций, но все больше беспокоятся, что рост заболеваемости коронавирусом по всему миру может отсрочить планы возобновления нормальной экономической деятельности. Индия сегодня сообщила о крупнейшем в мире однодневном приросте новых случаев заболевания коронавирусом.

"[Инвесторам] не нужно много новостей, чтобы начать пересмотр своей стратегии, нацеленной на возобновление экономической деятельности, - указал Кристофер Джеффери, директор по вопросам инфляции и ставок в Legal & General Investment Management. - Раньше никто не ставил под сомнение это восстановление, но теперь сомнения появились".

Он добавил, что его команда внимательно следит за ростом заболеваемости в Мичигане.

Сезон финансовой отчетности продолжается.

Акции кредитного рейтингового агентства Equifax подскочили на 15%, после того как оно повысило финансовые прогнозы на год и сообщило, что планирует выкупить свои акции на сумму свыше 100 млн долларов.

Акции частной инвестиционной компании Blackstone Group подорожали на 3,3% благодаря тому, что в 1-м квартале она добилась рекордной прибыли в 1,75 млрд долларов.

Что касается экономических новостей, то число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 547 000. Это самый низкий уровень с начала пандемии Covid-19. Снижение числа заявок указывает на укрепление рынка труда.

Джейсон Борбора-Шин, управляющий портфелем смешанных активов в Ninety One, ожидает, что динамика на фондовом рынке в целом в следующие несколько месяцев будет боковой или негативной. "Рынок стал довольно перекупленным", - пояснил он.

Один из двух фондов, которыми управляет Борбора-Шин, купил пут-опционы для защиты от падения акций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,554% с 1,566% в среду.

В Европе акции технологических и коммунальных компаний поддержали индекс Stoxx Europe 600, который поднялся на 0,7%.

Акции Credit Suisse Group упали на 2,1%. Швейцарский кредитор заявил, что выпустит новые акции, после того как потери в связи с Archegos Capital Management омрачили благоприятный 1-й квартал. Бумаги Renault потеряли 1,3% - выручка автопроизводителя в 1-м квартале снизилась.

Европейский центральный банк не стал менять процентные ставки или программу покупки облигаций, желая поддержать правительства и бизнес на фоне роста заболеваемости и ввода новых ограничений.

В Азии японский Nikkei 225 вырос на 2,4% при поддержке химического и фармацевтического секторов. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%.