"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Биржи Азии 22 апреля в основном растут после двух дней снижения
08:10 22.04.2021 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном вернулись к росту, корректируясь после двух дней снижения и следуя динамике Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite символически снижался на 0,05% - до 3471,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,55%, до 2289,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,26%, до 28719,25 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,39% - до 3183,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, до 7032,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,88% - до 29045 пунктов.
Во вторник и среду биржи Азии в основном показали снижение. Это было связано с динамикой американских фондовых рынков, а также с опасениями вокруг пандемии коронавируса. В некоторых странах региона, в частности, в Индии и Японии, статистика по заражениям в последнее время была тревожной, неся риски ужесточения карантина.
Вместе с этим по итогам торгов среды индексы США выросли в среднем на 1%. Инвесторы ожидают восстановления экономики на фоне новых мер господдержки, а также серию заседаний крупных мировых ЦБ. Позднее в четверг состоится встреча Европейского центрального банка, а на следующей неделе - Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС) США.
На следующую неделю также приходится пик сезона финансовых отчетностей, традиционно привлекающий внимание инвесторов. В частности, квартальные финансовые отчеты опубликуют такие технологические гиганты, как Apple, Alphabet и Microsoft.
"У акций есть сильный потенциал к дополнительному росту, особенно по мере того, как проходит сезон корпоративных отчетностей, и у нас начинает появляться больше прогнозов, каким будет год", - сказала агентству Блумберг аналитик Pacific Investment Management Co. Эрин Браун.
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