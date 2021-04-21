Фондовые индексы Азии 21 апреля в основном снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном опускаются, опасения вокруг ситуации с коронавирусом сдерживают склонность трейдеров к риску, наиболее заметно снижается японский Nikkei 225, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.18 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,15%, до 3478,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,22%, до 2277,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,66%, до 28638 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,64%, до 3168,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,96%, до 6950,1 пункта. Японский Nikkei 225 падает на 1,76%, до 28587 пунктов.

Ситуация вокруг коронавируса и его темпов распространения остается тревожной. Так, власти Токио решили обратиться к японскому правительству с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации. О таком намерении ранее заявляли власти ряда префектур страны.

В Индии суточный прирост случаев выявленных инфицированных превышает 250 тысяч. Кроме того, Таиланд решил ужесточить правила въезда в провинцию Пхукет с 21 апреля, что создает большие неопределенности для туристической сферы.

"Мировые акции по-прежнему снижаются в цене после возвращения опасений вокруг вируса, которые встревожили рынки", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Axi Стивена Иннеса.

Кроме того, основные фондовые индексы США опустились, при этом заметно просели акции компаний банковской и энергетической отрасли - на 2,9% и 2,6% по индексам соответственно.