Биржевые индексы США 20 апреля снизились на 0,7-1%

Биржевые индексы США по итогам вторника снизились на 0,7-1%, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный DJIA упал на 0,75% до 33821,30 пункта, индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,68% до 4134,94 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,92% до 13786,27 пункта.

На биржи влияет сезон отчетности компаний.

Трейдеры продолжают следить за сезоном отчетности. Аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), чье мнение приводит агентство Блумберг, отметила, что спрос на рисковые активы снижается, так как инвесторы обеспокоены тем, какие прогнозы дадут международные компании с учетом того, что ситуация с COVID-19 еще не решена.

При этом ранее в среду свои финансовые отчеты представили Johnson & Johnson и Procter & Gamble. Так, Johnson & Johnson отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом квартале на 6,9% в годовом выражении, до 6,197 миллиарда долларов. Акции компании дорожают на 1,3%. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G) по итогам первых трёх кварталов финансового года (закончившихся 31 марта) увеличилась на 11% в годовом выражении - до 11,44 миллиарда долларов. Акции компании при этом дешевеют на 0,7%.

"Компании показывают лучшие результаты, чем ожидалось - что во многих отношениях шокирует - но это также одна из причин, почему рынок уже находится на рекордно высоком уровне", - сказал газете Wall Street Journal управляющий директор Morgan Stanley Investment Management Эндрю Слиммон (Andrew Slimmon).