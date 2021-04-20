Биржи АТР 20 апреля торгуются без единой динамики на фоне снижения бирж США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно, сдерживает торги снижение американских индексов, при этом инвесторы обращают внимание на решение ЦБ Китая по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.26 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29%, до 3487,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 2287,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,1%, до 29087 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,49%, до 3214,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшался на 0,59%, до 7023,6 пункта. Японский Nikkei 225 сокращался на 2,23%, до 29022 пунктов.

По итогам торгов понедельника основные американские фондовые индексы опустились, приостановив свой рекордный рост. На протяжении прошлой недели американский промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 обновляли свои исторические рекорды.

Инвесторы обращают внимание и на новости из Китая. Китайский центробанк во вторник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Неизменной с прошлого месяца осталась и пятилетняя ставка LPR - на уровне 4,65%, также оправдав ожидания экспертов.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять риски для восстановления экономики. Так, из-за роста числа заражений коронавирусом в Японии ввести режим ЧС намереваются администрация японского столичного региона и ряд префектур.

"Пока растет число новых заражений коронавирусом, поднимается и возможность введения режима чрезвычайной ситуации, что дает желтый свет для восстановления экономики", - цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.