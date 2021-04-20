Фондовые индексы США упали 19 апреля

Американские фондовые индексы в понедельник упали на фоне потерь практически во всех секторах, от акций технологических компаний, до бумаг компаний розничной торговли.

Инвесторы начали неделю настороженно. На этой неделе ожидаются отчеты ряда "голубых фишек", и инвесторы смогут узнать ожидания бизнесов относительно темпов восстановления экономики. Фондовые управляющие будут анализировать, оправданы ли высокие оценки акций, установившиеся после недавнего ралли, благодаря которому DJIA и S&P 500 на прошлой неделе достигли рекордных высот.

"После сильных изменений рынок взял паузу, чтобы передохнуть и провести некоторую переоценку, - говорит Каролайн Симмонс, инвестиционный директор в британском офисе UBS Asset Management. - Участники рынка проводят переоценку, ждут новостей, которые могли бы указать на сохранение курса роста и инфляции".

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 123,04 пункта, или 0,4%, до 34077,63 пункта. В пятницу индекс закрылся рекордным ростом.

S&P 500 упал на 22,21 пункта, или 0,5%, до 4163,26 пункта. Nasdaq Composite снизился на 137,57 пункта, или 1%, до 13914,77 пункта.

Акции Peloton упали на 7,3%. Федеральный регулятор безопасности США заявил на выходных, что потребителям с детьми и домашними животными не рекомендуется использовать беговые дорожки компании.

Бумаги Tesla подешевели на 3,4% - в субботу поздно вечером севернее Хьюстона произошла авария с участием автомобиля Tesla, который, по мнению властей, передвигался без водителя. Автомобиль врезался в дерево, два человека погибло.

Акции GameStop подорожали на 6,3% после того, как она объявила об отставке генерального директора.

Акции Harley-Davidson подскочили на 9,7%.

Что касается отчетности за 1-й квартал, то позднее на этой неделе отчитаются Procter & Gamble, Netflix и Lockheed Martin

"Я полагаю, что в целом отчеты будут оптимистичные, а динамика положительной, - отметил Фахад Камал, инвестиционный директор Kleinwort Hambros. - Пока результаты будут совпадать с ожиданиями, которые весьма высокие, ралли сможет продолжаться".

Биткоин стабилизировался около 55900 долларов после падения на выходных почти на 12%. Тем временем центральный банк Турции в пятницу заявил, что запретит использовать криптовалюту для совершения платежей.

"(Криптовалютный рынок) сейчас на взводе, - отмечает валютный аналитик LMAX Джоэль Крюгер. - Турция объявила о принципиальных ограничениях, в выходные котировки отреагировали на опасения инвесторов".

Некоторые трейдеры, по словам Крюгера, не исключают, что Министерство финансов США примет аналогичное решение.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,1% после роста в течение четырех сессий подряд.

Большинство азиатских фондовых индексов повысились. Shanghai Composite набрал 1,5%, он провел лучшую сессию за три недели. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%. В то же время ведущий биржевой индекс Индии упал на 1,8%, так как число зараженных Covid-19 в стране продолжает расти.