Американские индексы 16 апреля установили новые рекорды

Биржевые индексы США установили новые рекорды в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

Индексы S&P 500 и DJIA закрылись на рекордных показателях в 4185,47 пункта (рост на 0,36%) и 34200,67 пункта (рост на 0,48%) соответственно. Технологичный NASDAQ также вырос - на 0,10%, до 14052,34 пункта.

Факторы на фондовом рынке в целом поддерживали рисковые настроения инвесторов. Так, на торги повлияла статистика из Китая: ВВП страны в первом квартале вырос на рекордные 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

А количество новых домов в самих США, строительство которых было начато в марте, поднялось на 19,4% в месячном выражении, до рекорда за 15 лет, и составило 1,739 миллиона.

Инвесторы также обратили внимание на индекс потребительских настроений в США Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Показатель в апреле, по предварительной оценке, поднялся до 86,5 пункта с уровня марта в 84,9 пункта.

Руководитель инвесткомпании BlackRock Ларри Финк предрек "светлое будущее фондовому рынку США". В интервью CNBC он признался, что у него "невероятно бычий настрой".

Крупнейший участник рынка верит, что основные индексы будут расти еще, хотя уже и почти достигли рекордных значений.

Ожидания роста основаны на экономических стимулах американских властей. Речь идет о пакете объемом $1,9 трлн долларов от Джо Байдена, а также о программе количественного смягчения от ФРС.

При этом Ларри Финк указал на долгосрочные риски для фондового рынка: неэффективность вакцинации и дефицит бюджета.