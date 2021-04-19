Финансовые новости
- |
- 19.04.21
- |
- 11:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американские индексы 16 апреля установили новые рекорды
07:31 19.04.2021 |
Биржевые индексы США установили новые рекорды в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
Индексы S&P 500 и DJIA закрылись на рекордных показателях в 4185,47 пункта (рост на 0,36%) и 34200,67 пункта (рост на 0,48%) соответственно. Технологичный NASDAQ также вырос - на 0,10%, до 14052,34 пункта.
Факторы на фондовом рынке в целом поддерживали рисковые настроения инвесторов. Так, на торги повлияла статистика из Китая: ВВП страны в первом квартале вырос на рекордные 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
А количество новых домов в самих США, строительство которых было начато в марте, поднялось на 19,4% в месячном выражении, до рекорда за 15 лет, и составило 1,739 миллиона.
Инвесторы также обратили внимание на индекс потребительских настроений в США Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Показатель в апреле, по предварительной оценке, поднялся до 86,5 пункта с уровня марта в 84,9 пункта.
Руководитель инвесткомпании BlackRock Ларри Финк предрек "светлое будущее фондовому рынку США". В интервью CNBC он признался, что у него "невероятно бычий настрой".
Крупнейший участник рынка верит, что основные индексы будут расти еще, хотя уже и почти достигли рекордных значений.
Ожидания роста основаны на экономических стимулах американских властей. Речь идет о пакете объемом $1,9 трлн долларов от Джо Байдена, а также о программе количественного смягчения от ФРС.
При этом Ларри Финк указал на долгосрочные риски для фондового рынка: неэффективность вакцинации и дефицит бюджета.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Германии сдержанно отреагировали на призывы посла Украины принять страну в НАТО «как можно скорее и без всяких оговорок»
ТОП-НОВОСТИ
|Посольский шантаж. Когда пугать Запад ядерным оружием станет нашей национальной идеей
|Позитив недели. КБ «Луч» представило наше лучшее оружие на выставке в Ираке
|«А когда нас будут бомбить?» Как растет истерия в ОРДЛО
|Курс доллара на межбанке успокоили перед выходными, но на следующей неделе он может вырасти на выплатах по ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.04.2021
|Цена биткоина упала в воскресенье на 12 %
|Золото дешевеет 19 апреля после сильнейшего недельного роста
|Доллар 19 апреля торгуется разнонаправленно к иене и евро
|Фондовые биржи Азии 19 апреля торгуются в плюсе
|Американские индексы 16 апреля установили новые рекорды
|Курс доллара на межбанке успокоили перед выходными, но на следующей неделе он может вырасти на выплатах по ОВГЗ
Это интересно
|Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая
|Google представила язык программирования Logica для работы с данными
|Bentley представила открытую версию Continental GT Speed
|Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
|«Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме
|Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой
|Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X