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Фондовые биржи АТР 16 апреля в основном растут после статистики из Китая
08:44 16.04.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут на фоне сильной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 3414,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 2212,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,12%, до 28612 пунктов. Южнокорейский KOSPI символически снижался на 0,06%, до 3192,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, до 7051,6 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,04% - до 29654 пунктов.
Инвесторы в основном с оптимизмом отыгрывают статистику из Китая. ВВП страны в первом квартале вырос на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом показатель оказался чуть хуже прогнозов аналитиков.
Розничные продажи в Китае в марте подскочили на 34,2% в годовом выражении, оказавшись значительно лучше прогнозов. В первом квартале объем розничных продаж в стране вырос на 33,9%.
Биржи Азии также следуют за динамикой фондовых индексов США, которые по итогам торгов четверга выросли на 0,9-1,3% на сильной внутренней статистике и корпоративных отчетностях.
"Фондовый рынок продолжает оправдывать оптимистичные прогнозы прошлого года, которые предсказывали сильное восстановление экономики на фоне усиления активности потребителей, воодушевления от вакцинации и веры, что худшее уже позади", - прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс старший инвестиционный специалист Independent Advisor Alliance Крис Закарелли (Chris Zaccarelli).
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