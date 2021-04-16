Dow 15 апреля поднялся выше 34 000 на фоне сильной отчетности и макроданных

Dow Jones Industrial Average в четверг впервые закрылся выше отметки 34 000 на фоне выхода сильной корпоративной отчетности и макроданных.

S&P 500 тоже поставил рекорд, ставший уже 22-м в текущем году. С начала года оба индекса прибавили по 11%, и многие инвесторы полагают, что вакцинация от Covid-19 и щедрые правительственные расходы обеспечат фондовым рынкам дальнейший рост.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 305,10 пункта, или на 0,9%, до 34035,99, поставив 20-й рекорд на закрытие торгов в этом году. S&P 500 поднялся на 45,76 пункта, или на 1,1%, до 4170,42. Nasdaq Composite прибавил 180,92 пункта, или 1,3%, поднявшись до 14038,76, что на 0,4% ниже февральского рекорда.

Розничные продажи в США в марте подскочили на 9,8%. В рамках недавних правительственных мер помощи многие американцы получили по 1400 долларов, что поддержало доходы домохозяйств.

"По мере открытия экономики данные будут становиться все лучше и лучше", - отмечает Том Мантионе из UBS Private Wealth Management.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 4-10 апреля упали до 576 000 с 769 000 неделей ранее. Представители Федеральной резервной системы называли безработицу одним из факторов, на которые они будут ориентироваться, принимая решение о повышении процентных ставок.

Несмотря на сильные экономические данные, доходность 10-летних гособлигаций США в четверг упала до 1,531% с 1,637% в среду, указав на рост спроса на правительственные долги.

В Европе индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,5%. На азиатских рынках Shanghai Composite понизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%, а южнокорейский Kospi набрал 0,4%.