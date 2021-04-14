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Азиатские биржи 14 апреля закрылись в основном в плюсе на фоне роста рынков США
12:35 14.04.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в основном в плюсе на фоне подъема на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6%, до 3416,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,4%, до 2218,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 1,4%, до 28900,83 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,42%, поднявшись до 3182,38 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,66%, до 7023,1 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,44%, до 29620,99 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что американские биржи во вторник закрылись преимущественно ростом, а индекс S&P 500 побил очередной исторический рекорд. Рост американских рынков отмечался, несмотря на то что годовая инфляция в стране в марте ускорилась чуть сильнее ожиданий.
Как сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), трейдеры восприняли ускорение инфляции в США спокойно. По его словам, рынок похоже также, "не обеспокоен приостановкой вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson". Регуляторы США во вторник рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".
Определенное влияние на настроения инвесторов оказали корпоративные новости из Японии, где совет директоров электронного гиганта Toshiba одобрил смену гендиректора компании. Акции компании по итогам торгов подорожали на 5,8%.
В то же время давление на биржу Японии оказали внутренние опасения, связанные с распространением коронавируса в Осаке. С начала недели еще в трех префектурах Японии - Токио, Киото и на Окинаве - начал действовать особый режим по усилению мер борьбы с коронавирусом. Неделей ранее он был введен в Осаке, Хёго и Мияги.
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