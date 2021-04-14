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Dow закрылся снижением 13 апреля, S&P вырос до рекордной отметки
07:41 14.04.2021 |
Dow Jones Industrial Average во вторник колебался. Инвесторы пытались оценить влияние приостановки использования вакцины Johnson & Johnson и ускорения инфляции.
Dow Jones Industrial Average упал на 68,13 пункта, или на 0,2%, до 33677,27, в результате снижения на 1,3% котировок акций J&J. S&P 500 вырос на 13,60 пункта, или на 0,3%, до 4141,59, поставив рекорд на закрытие торгов. Nasdaq Composite поднялся на 146,10 пункта, или на 1,1%, до 13996,10.
Власти США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за сообщений о тромбозе. Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний изучают информацию о шести случаях тромбоза среди тех, кто был вакцинирован препаратом Johnson & Johnson. Во вторник производитель заявил о переносе запланированного на этот месяц начала применения вакцины в Европе.
"Это означает, что увеличатся сроки формирования популяционного иммунитета, а с ними и сроки открытия экономики", - пояснил аналитик Nordea Asset Management по макроэкономической политик Себастьян Гали.
Между тем свежие данные показали, что потребительские цены в США в марте существенно выросли на фоне усиления экономического восстановления. Отчасти это объясняется повышением цен на бензин. Министерство труда сообщило США, что индекс потребительских цен (CPI) в марте подскочил на 2,6%.
Инвесторы в акции и облигации пытаются понять, приведет ли ожидаемое восстановление экономики США к резкому усилению инфляции, которое может затянуться на длительный период. Представители Федеральной резервной системы США регулярно заявляют, что, по их предположениям, усиление инфляции в ближайшие несколько месяцев будет недолговременным. Существенное повышение инфляционных ожиданий ранее в этом году привело к росту доходности гособлигаций и в марте подорвало спрос на высоко оцененные акции технологических компаний.
"Оценки на рынке акций слегка завышены, - полагает Людовик Субран, старший экономист Allianz. - Если доходность немного вырастет из-за усиления инфляции, многие институциональные инвесторы, вероятно, скорректируют свои портфели и перераспределят средства из крайне рисковых акций к менее рисковым облигациям и при этом все равно получат довольно достойную маржу".
Доходность 10-летних американских гособлигаций во вторник снизилась до 1,622% с 1,674% в понедельник. В конце марта она составляла 1,749%, а в начале года - всего 0,915%.
Моника Дифенд, международный директор по анализу в компании по управлению активами Amundi, ожидает в этом году дополнительной волатильности на рынке облигаций.
"Это беспокоит нас больше всего, - говорит Дифенд. - Инфляционные ожидания сыграют свою роль при проверке роста на прочность в плане устойчивости восстановления".
По ее словам, рост доходности облигаций может оказать давление на фондовые рынки, поскольку у инвесторов появится более привлекательная альтернатива акциям. При этом она считает, что рынки акций продолжат рост, пока будет расти экономика, даже если инфляция усилится.
Биткоин во вторник достиг рекордной отметки, торгуясь выше 63 000 долларов. Coinbase, крупнейшая в США криптовалютная биржа, в среду собирается выйти на публичный рынок.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 подрос на 0,1%. В Азии большинство ключевых индексов завершили сессию в плюсе. Японский Nikkei 225 повысился на 0,7%, а гонконгский Hang Seng набрал 0,2%. Shanghai Composite просел на 0,5%. Как показали данные, экспорт Китая в марте вырос меньше, чем прогнозировали экономисты, и в итоге положительное сальдо торгового баланса оказалось меньшим, чем ожидалось.
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