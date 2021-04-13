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Фондовые биржи АТР в основном растут 13 апреля на статистике из Китая
08:28 13.04.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник на фоне китайской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01%, до 3412,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,63%, до 2202,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,13%, до 28716,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,97%, до 3166,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,01%, до 6974,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,04%, до 29847 пунктов.
Во вторник инвесторы с оптимизмом отыгрывают данные из КНР. Так, экспорт страны в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт - на 38,1%. Аналитики прогнозировали чуть больший рост объема экспорта Китая, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В последнее время снижение на рынках Азии было связано со вновь возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире и регионе. В то же время эксперты, мнение которых приводит агентство Блумберг, отмечают некоторое продолжение оптимистичных настроений, поскольку кампании вакцинации поддерживают ожидания трейдеров по открытию экономики в ближайшем будущем.
"Хотя неопределенность остается, пандемия коронавируса проходит, и успешное развертывание программ вакцинации позволяет экономике вновь открыться. Несмотря на опасения по поводу мутаций вируса и возобновления карантина в ряде регионов, предприятия и домашние хозяйства показали себя устойчивыми и изобретательными", - приводит агентство слова аналитиков Aviva Investors.
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