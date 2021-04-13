Фондовые индексы США 12 апреля закрылись снижением

Американские фондовые индексы в понедельник закрылись снижением.

Инвесторы готовятся к началу сезона отчетности и выходу данных, которые помогут оценить, будет ли ожидающееся усиление инфляции кратковременным. Отчет по инфляции за март выйдет во вторник и предположительно укажет на ускорение роста потребительских цен.

"Чтобы сохранился нынешний прирост, нужно, чтобы все это сложилось в безупречную картину", - отмечает Эдвард Парк, инвестиционный директор из британской инвестиционной компании Brooks Macdonald.

Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 55,20 пункта, или на 0,2%, до 33745,40. S&P 500 снизился на 0,81 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4127,99. Nasdaq Composite потерял 50,19 пункта, опустившись до 13850,00.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась с пятничных 1,664% до 1,674%. Доходность откатилась с максимума закрытия, зафиксированного в конце марта (1,749%), но все еще выше минимума в 0,915%, достигнутого в начале января.

Европейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,5%. Китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, а японский Nikkei 225 потерял 0,8%.