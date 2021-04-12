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Фондовые биржи Азии 12 апреля закрылись в основном снижением
12:34 12.04.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на фоне опасений, связанных с всплеском случаев коронавируса в ряде стран региона, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,1%, до 3412,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,1%, до 2188,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,9%, до 28453,28 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,12%, поднявшись до 3135,59 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%, до 6974 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,77%, до 29538,73 пункта.
Трейдеров беспокоит рост случает заражения коронавирусом в разных странах мира, в том числе в регионе. С понедельника еще в трех префектурах Японии - Токио, Киото и на Окинаве - начал действовать особый режим по усилению мер борьбы с коронавирусом. Неделей ранее он был введен в Осаке, Хёго и Мияги. Эти меры вызваны всплеском заболеваний в этих шести префектурах, в Осаке и Мияги были зафиксированы самые высокие цифры по числу заражений за все время пандемии. В Токио усиленные меры пришлось ввести всего через две недели после отмены режима чрезвычайной ситуации, который длился 2,5 месяца с 8 января.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, говорят, что в Японии инвесторы к тому же решили воздержаться от покупок перед началом очередного сезона корпоративной отчетности. "Крупные компании начнут публиковать годовые корпоративные результаты со следующей недели. До этого на рынке не будет новых сигналов", - отметили эксперты Okasan Online Securities. Японские компании будут, в отличие от остального мира, отчитываться за 2020-2021 финансовый год, который завершился 31 марта.
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