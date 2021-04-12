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Американские индексы 9 апреля обновили рекорды на фоне оптимизма
07:28 12.04.2021 |
Фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones вновь обновили исторические рекорды по итогам пятницы, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,89%, до 33800,60 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,51%, до 13900,19 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,77%, до 4128,80 пункта.
На прошлой неделе индексы DJIA и S&P 500 неоднократно обновляли исторические рекорды. Рост последовал на фоне усиления рисковых настроений и надежд по восстановлению экономики. Также торги поддержала статистика по рынку труда и данные по деловой активности в сфере услуг. В протоколе мартовской встречи Федрезерва США регулятор отметил улучшение ситуации в экономике и здравоохранении.
С начала недели индексы выросли на 1,3-2,3%. Рост последовал на фоне усиления рисковых настроений и надежд по восстановлению экономики. Также торги поддержала статистика по рынку труда и данные по деловой активности в сфере услуг. В протоколе мартовской встречи Федрезерва США регулятор отметил улучшение ситуации в экономике и здравоохранении.
Инвесторы обратили внимание и на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла. В четверг он заверил, что регулятор продолжит активно поддерживать экономику. Пауэлл также высказался об ожиданиях того, что экономика США сможет скоро снять все ограничения по коронавирусу.
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