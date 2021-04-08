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Фондовые биржи АТР в основном растут 8 апреля
07:59 08.04.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут на фоне общего оптимизма в отношении роста глобальной экономики в текущем году, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19%, до 3486,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 2262,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,16%, до 28909,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,01%, до 3136,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,93%, до 6692,6 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,32%, до 29637 пунктов.
Новую волну оптимизма на рынках поддерживают последние данные статистики в мире, которые указывают на постепенное восстановление экономики. Участники торгов ожидают, что почти полное возвращение к докризисным показателям возможно уже в текущем году.
"Краткосрочная динамика, видимо, остается в пользу "быков", поскольку инвесторы счастливы сделать ставку на восстановление экономики в ближайшие месяцы в свете "сильных" данных за последнюю неделю", - прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес.
Аналитик также отметил, что волатильность на рынке акций по-прежнему остается умеренной, что поощряет трейдеров рисковать.
Положительную динамику на фондовых биржах Азии поддерживает и то, что основные американские индексы в основном выросли по итогам торгов среды, при этом S&P 500 достиг очередного исторического максимума. Внимание инвесторов было обращено к протоколу заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор отметил улучшение экономической ситуации, при этом указывая на слабость некоторых показателей.
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