S&P 500 7 апреля достиг нового рекордного уровня закрытия

Американский фондовый индекс S&P 500 в среду достиг нового рекордного уровня закрытия после того, как протоколы мартовского заседания Федеральной резервной системы США показали, что центральный банк намеревается по-прежнему оказывать денежно-кредитную поддержку фондовому рынку и экономике.

Индекс широкого рынка прибавил 6,01 пункта, или 0,1%, достигнув 4079,95 пункта, что стало уже 18-м рекордным уровнем закрытия в текущем году. Dow Jones Industrial Average тоже отметился ростом, на 16,02 пункта, или менее чем на 0,1%, до 33446,26 пункта.

Nasdaq Composite, тем временем, снизился на 9,54 пункта, или на 0,1%, до 13688,84 пункта.

На протяжении большей части сессии основные индексы колебались между небольшим ростом и потерями в связи с отсутствием четких катализаторов и объемами торгов ниже среднего.

S&P 500 и DJIA все же смогли завершить день с повышением после того, как ФРС опубликовала протоколы своего мартовского заседания, согласно которым центральный банк считает, что текущая опережающая индикация по процентным ставкам и покупки активов "позитивно сказываются на экономике (США)". По итогам встречи в марте ФРС оставила процентные ставки без изменений, вблизи нулевой отметки, и продолжила покупки гособлигаций и ипотечных облигаций на сумму в 120 млрд долларов ежемесячно.

Инвесторы и аналитики не ожидали каких-либо значительных новых заявлений в протоколах, особенно учитывая публичные комментарии руководителей ФРС о намерении центрального банка продолжать реализацию мер денежно-кредитного стимулирования так долго, как потребуется. При этом некоторые инвесторы все же ждали от представителей центрального банка намеков на их "ожидания относительно будущего" или пытались найти признаки "начинающихся разногласий" в руководстве ФРС, отметил Джей Джей Кинахан, главный рыночный стратег TD Ameritrade.

Протоколы показали, что, по мнению руководителей ФРС, "может потребоваться некоторое время для достижения существенного прогресса в выполнении задачи центрального банка по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности".

Большинство руководителей ФРС сообщили, что не видят угрозы чрезмерного ускорения инфляции.

Опасения по поводу инфляции в текущем году приводили к потрясениям на фондовом рынке, поскольку инвесторы были обеспокоены, что продолжающийся рост американской экономики в сочетании с государственными мерами налогово-бюджетного стимулирования заставит ФРС свернуть денежно-кредитную поддержку раньше, чем ожидалось.

"Думаю, что, по мнению большинства инвесторов, это произойдет позднее в текущем году, когда мы будем наблюдать сильный прирост занятости не по итогам лишь одного месяца, а на протяжении нескольких месяцев подряд", - сказал Кит Лернер, главный рыночный стратег-аналитик Truist Advisory Services.

Признаки сильного роста экономики в последнее время вызывали у рынка неоднозначную реакцию. Несмотря на опасения по поводу того, что перегрев экономики со временем приведет к ужесточению денежно-кредитной политики, инвесторы приветствовали сильные экономические данные, указывающие на экономическое восстановление после пандемии Covid-19. В понедельник S&P 500 и DJIA достигли рекордных уровней закрытия ввиду оптимизма по поводу вышедшего в пятницу отчета по рынку труда, согласно которому американские работодатели в марте с коррекцией на сезонные колебания создали 916 000 рабочих мест.

В целом рынок начали 2-й квартал на оптимистичной ноте, и этот оптимизм привел к увеличению масштаба ралли. Согласно Dow Jones Market Data, сейчас акции примерно 94% компаний S&P 500 торгуются выше 200-дневных скользящих средних. По итогам торгов в среду акции различных компаний - от Amazon.com до Carnival и Hess - выросли на 1,4% и сильнее, акции L Brands подскочили на 3,6% после того, как в UBS повысили рейтинг бумаг компании с "нейтрального" до "покупать". Бумаги Twitter тоже выросли, на 3,0%.

"Мы ждали улучшения экономических индикаторов примерно в это время, и первые сигналы показывают, что восстановление, безусловно, идет по графику, - отметил Хью Джимбер, аналитик по мировому рынку в J.P. Morgan Asset Management. - Сейчас прогнозы о мощном восстановлении экономики начинают сбываться".

Доходность гособлигаций в последние дни стабилизировалась после резкого скачка в начале года. Доходность 10-летних американских бондов в среду снизилась до 1,653% с 1,656% во вторник, что стало уже третьим днем снижения подряд.

Снижение доходности долговых бумаг дает некоторую передышку акциям технологических компаний, которые попали под давление роста стоимости заимствований. Но многие инвесторы продолжают ставить на то, что от возобновления нормальной экономической деятельности больше всего выиграют чувствительные к ситуации в экономике сектора, включая банковский и нефтегазовый.

Нефть марки Brent в среду выросла в цене на 0,7% до 63,16 доллара за баррель.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 просел на 0,2%.

Торги на азиатских фондовых рынках завершились разнонаправленно. Nikkei 225 поднялся на 0,1%, Hang Seng потерял 0,9%, а Shanghai Composite опустился на 0,1%.