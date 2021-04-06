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Биржи Азии 6 апреля закрылись в основном в плюсе
12:27 06.04.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов на фоне подъема на биржах США днем ранее и статданных из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на символические 0,04%, до 3482,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,2%, до 2266,2 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, поднявшись до 3127,08 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,84%, до 6885,9 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%, до 29696,63 пункта. Биржа Гонконга остается закрытой с пятницы в пасхальными выходными.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что американские рынки закрылись ростом на 1,1-1,7%, а индексы Dow Jones и S&P 500 обновили очередные рекорды на сильной внутренней статистике.
Кроме того, с оптимизмом рынки восприняли статистику из Китая, согласно которой композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг страны, по данным делового издания Caixin и исследовательской организации Markit, в марте вырос до 53,1 пункта с февральских 51,7 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг также вырос - до 54,3 пункта с 51,5 пунктов месяцем ранее.
Однако, как отмечают эксперты, давление на японский индекс Nikkei оказала коррекция после того, как в понедельник он закрылся выше 30 тысяч пунктов впервые почти за две недели. "Произошла фиксация прибыли, как и ожидалось, после недавнего роста", - сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синичи Ямамото (Shinichi Yamamoto).
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