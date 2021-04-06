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Индексы DJIA и S&P 500 5 апреля обновили рекорды на сильной статистике
08:09 06.04.2021 |
Американские индексы DJIA и S&P 500 обновили очередные рекорды на сильной статистике, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный DJIA вырос на 1,13%, до 33527,19 пункта, индекс общего рынка S&P вырос на 1,44%, до 4077,91 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ добавил 1,67% и вырос до 13705,59 пункта.
Биржи продолжают "подогревать" положительные новости о рынке труда. Безработица в стране в марте ожидаемо снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%.
Инвесторы также отыгрывают внутреннюю статистику понедельника. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте вырос до рекордных 63,7% с февральских 55,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
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