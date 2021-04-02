Финансовые новости
- |
- 02.04.21
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи Азии растут 2 апреля на волне общего оптимизма
08:25 02.04.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются на общей волне оптимизма на мировых биржах; при этом объем торгов снижен, а часть рынков закрыта в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,43% - до 3481,39 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1%, до 2264,55 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,58%, до 3105,21 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,46%, до 29818,5 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи со Страстной пятницей. Гонконгский Hang Seng Index закрыл торги четверга ростом на 1,98% - на отметке 28927 пунктов, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,56% - до 6828,7 пункта.
В целом на этой неделе фондовые рынки были склонны к росту в надежде на восстановление мировой экономики. Биржи США в четверг выросли в пределах 1,8%, индексы Европы также закрылись в плюсе.
Биржи Китая, Южной Кореи и Японии с начала недели поднялись в среднем на 2%. Оптимизм поддерживала и сильная экономическая статистика по региону, опубликованная на неделе.
Главным событием в пятницу, когда большинство крупных рынков закрыто, остается статистика по безработице в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в марте сократилась до 6% с 6,2% в феврале, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 647 тысяч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский пошел за Медведчуком. Чем закончится атака Зе-власти на АЗС олигарха
|Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021
|Вирастюк против Шевченко: Почему «слугам» было бы лучше не ездить на Прикарпатье
|Три сценария Зеленского: Почему Россия отказалась от нового прекращения огня
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об агростраховании
|Доллар стабилен перед статистикой по безработице в США
|Биржи Азии растут 2 апреля на волне общего оптимизма
|Зеленский сменил состав Нацкомиссии по ценным бумагам
|Фондовые индексы США выросли 1 апреля
|Межбанк пока не начал серьезно переваривать военные новости
Это интересно
|YASNO: количество электрокаров в Украине за три года выросло в 4 раза – до 26 тысяч
|В Google Картах появилась навигация внутри помещений с элементами дополненной реальности
|Xiaomi рассказала о прорывной системе охлаждения Mi 11 Ultra
|Переименование Volkswagen в Voltswagen оказалось первоапрельской шуткой
|Porsche начала тесты синтетического топлива
|Завершена крупнейшая в мире операция, связанная с мошенническом в видеоиграх
|SpaceX показала новую версию пассажирского корабля Crew Dragon со стеклянным куполом