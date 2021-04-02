Биржи Азии растут 2 апреля на волне общего оптимизма

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются на общей волне оптимизма на мировых биржах; при этом объем торгов снижен, а часть рынков закрыта в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,43% - до 3481,39 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1%, до 2264,55 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,58%, до 3105,21 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,46%, до 29818,5 пункта.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи со Страстной пятницей. Гонконгский Hang Seng Index закрыл торги четверга ростом на 1,98% - на отметке 28927 пунктов, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,56% - до 6828,7 пункта.

В целом на этой неделе фондовые рынки были склонны к росту в надежде на восстановление мировой экономики. Биржи США в четверг выросли в пределах 1,8%, индексы Европы также закрылись в плюсе.

Биржи Китая, Южной Кореи и Японии с начала недели поднялись в среднем на 2%. Оптимизм поддерживала и сильная экономическая статистика по региону, опубликованная на неделе.

Главным событием в пятницу, когда большинство крупных рынков закрыто, остается статистика по безработице в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в марте сократилась до 6% с 6,2% в феврале, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 647 тысяч.