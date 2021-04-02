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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США выросли 1 апреля

07:48 02.04.2021 |

Фондовый рынок

 

Фондовый индекс S&P 500 в четверг впервые закрылся выше отметки 4000 пунктов, начав 2-й квартал с нового рекорда.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 46,98, или на 1,2%, до 4019,87 пункта. Nasdaq Composite вырос на 233,23 пункта, или 1,8%, до 13480,11 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 171,66 пункта, или 0,5%, до 33153,21 пункта.

Многие инвесторы надеются, что во 2-м квартале подъем на рынке акций продолжится на фоне перспектив усиления экономического роста, ведь вакцинация приобретает массовый характер, а администрация Байдена приняла новые программы расходов. Однако инвесторы также указывают на риски, связанные с ростом доходности гособлигаций, новыми карантинными мерами в Европе и признаками избыточной реакции частей рынка.

Год назад акции резко росли, так как инвесторы надеялись на восстановление экономики, говорит Шон Снайдер, аналитик в Citi U.S. Wealth Management. Теперь инвесторы настороженно наблюдают за инфляцией и возможным разворотом в политике ФРС США.

"Рынок акций выходит из максимально благополучной полосы. Участники задумались, не слишком ли он перегрет", - отметил аналитик.

Некоторые задаются вопросом о том, не слишком ли далеко зашла ротация из акций технологических компаний в пользу бумаг банков и нефтяных корпораций, которые сильнее других выиграют от восстановления экономики. В 2020 году технологический сектор служил локомотивом для всего фондового рынка, но в 1-м квартале подъем в этом секторе замедлился. Инвесторов стали больше интересовать акции компаний, которые ориентированы на эконмический рост.

Динамика четверга подтверждает их сомнения.

"Степень риска повысилась, поэтому я сейчас придерживаюсь более сдержанного подхода", - говорит инвестиционный аналитик Danske Bank Wealth Management Ларс Сковгард Андерсен. Он полагает, что акции компаний из сектора информационных технологий, например, Microsoft и Salesforce.com, окажут поддержку рынку, если циклические акции утратят импульс к росту.

Как показали данные, опубликованные Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на минувшей неделе выросло с 658 000 до 719 000, тогда как экономисты прогнозировали их снижение. Число первичных заявок служит ориентиром для числа увольнений; инвесторы внимательно следят за этой статистикой, оценивая перспективы экономики.

Тем временем индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Института управления поставками (ISM) за март превзошел ожидания - он составил 64,7 пункта против прогноза в 61,7 пункта. Индексы занятости, заказов и производства вновь выросли.

Андерсен добавил, что производители полупроводников и другие смежные компании выиграют благодаря тому, что президент Байден намерен выделить средства на поддержку инфраструктурных проектов. В среду Байден заявил, что правительство направит 2,3 трлн долларов на ремонт дорог и мостов, расширение широкополосных сетей связи и дополнительную финансовую поддержку исследований и разработок.

Поддержку в четверг я получили акции производителей электромобилей - Tesla, Nikola и Materialise.

Акции Micron Technology повысились на 4,8%, после того как The Wall Street Journal сообщила, что этот производитель микросхем памяти обдумывает возможность покупки японского производителя полупроводников Kioxia. На покупку претендует и еще одна компания, Western Digital, акции которой подорожали на 6,9%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась с 1,749% до 1,680%. Квартальный прирост доходности, продемонстрированный в январе-марте, оказался максимальным с 2016 года. Это привело к спаду в технологическом секторе, так как ему выгодны более низкие процентные ставки.

Некоторые инвесторы сомневаются в том, что доходность продолжит рост такими же темпами.

"Рынок облигаций пережил коррекцию и сейчас находится на уровнях, которые соответствуют инфляционным ожиданиям, - говорит директор SEB Investment Management по распределению активов Ганс Петерсон. - Волатильность на рынке облигаций снижается, поэтому появляется уверенность в перспективах акций роста".

Цены на нефть выросли перед встречей министров стран, входящих в ОПЕК, и союзников этого картеля, в том числе России. Баррель нефти марки WTI подорожал на 3,9% до 61,45 доллара. Аналитики полагают, что ОПЕК и союзники сохранят значительные ограничения на объемы добычи, чтобы поддержать нефтяной рынок после недавнего снижения цен.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,6% во главе с акциями технологических и строительных компаний. Китайский индекс Shanghai Composite и японский Nikkei 225 набрали по 0,7%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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