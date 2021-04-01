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Азиатские фондовые биржи 1 апреля закрылись в плюсе
12:14 01.04.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом индексов на заявлениях президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,71%, до 3466,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,11%, до 2242,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2%, до 28938,74 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,85%, поднявшись до 3087,4 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,56%, до 6828,7 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,72%, до 29388,87 пункта.
Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли новости из США, где президент Джо Байден представил план развития инфраструктуры на 2 триллиона долларов. Трейдеры надеются, что масштабные вливания будут способствовать восстановлению крупнейшей мировой экономики.
Кроме того, позитивное воздействие на индексы оказали и собственно азиатские новости. Так, власти Гонконга заявили, что планируют возобновить использование вакцины против COVID-19 компании BioNTech на следующей неделе после резкой остановки вакцинации девять дней назад из-за дефектной упаковки.
Таким образом, оптимизму в Китае не помешало то, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны, по данным делового издания Caixin, в марте неожиданно снизился до 50,6 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.
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