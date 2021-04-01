Фондовые индексы США 31 марта закрылись разнонаправленно

Фондовые рынки США к концу торгов в среду потеряли часть импульса. Инвесторы подводили итоги квартала, ознаменованного оптимизмом насчет восстановления экономики и ажиотажем на фондовом рынке.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 85,41 пункта, или 0,3%, до 32981,55 пункта. S&P 500 вырос на 14,34, или 0,4%, до 3972,89, но потерял часть завоеванных ранее позиций и чуть не дотянул до нового рекордного максимума. Nasdaq Composite вырос на 201,48 пункта, или 1,5%, до 13246,87 пункта.

По итогам квартала Dow вырос на 7,8%, S&P 500 - на 5,8%, а Nasdaq - на 2,8%.

Успешные национальные программы вакцинации и дальнейшая финансовая поддержка федерального правительства и ФРС укрепили уверенность инвесторов в экономике. Однако на фондовом рынке развернулась своя драма.

В начале 1-го квартала источником беспокойства стали индивидуальные инвесторы с форума Reddit и из приложения Robinhood. В конце квартала очагом напряженности стали позиции фонда Archegos Capital Management с высокой долей заемных средств, которые поставили под удар его банковских партнеров.

Такая горючая смесь привела к тому, что в ходе этого квартала инвесторы в США переключились с выигрышных ставок 2020 года - акций технологических компаний и других бумаг, чья динамика основана на импульсе - на циклические акции, которые получают поддержку от улучшения экономических перспектив.

"Ключевой темой стала ротация секторов", - пояснил Наим Аслам, старший рыночный аналитик Ava Trade. Оптимизм по поводу восстановления экономики продолжит поддерживать фондовый рынок, который также выигрывает от правительственных стимулирующих программ, но, по словам Аслама, он уже слышит от инвесторов опасения насчет неизбежного отказа от таких программ.

"В целом можно ожидать еще одного неспокойного квартала", - добавил эксперт.

В среду в центре внимания оказалась новая программа Джо Байдена стоимостью в несколько триллионов долларов, подробности которой должны были быть представлены позже в Питтсбурге. Очередные расходы могут дать экономике еще один стимул после недавней антикризисной программы на 1,9 трлн долларов.

Эта программа "необходима, поскольку мы пережили серьезный экономический шок", полагает Джейн Шумейк, портфельный управляющий Janus Henderson Investors. "Необходимо вдохнуть в экономику новую жизнь и заставить ее работать", - добавила Шумейк.

При этом фондовые управляющие нервничают, поскольку президент сигнализировал, что планирует частично финансировать эту программу за счет самых высоких за последние годы налогов для самых богатых американцев. Также президент намерен увеличить корпоративные налоги и сборы с прибыли, полученной компаниями за рубежом.

"Пришло осознание, что в какой-то момент за все придется платить и повышение налогов неизбежно", - отметила Шумейк.

Свежие макроданные принесли приятные новости. Согласно данным ADP, рост числа рабочих мест в частном секторе США в марте составил 517 000, достигнув максимума за полгода, а сфера услуг стала самой продуктивной в этом отношении благодаря возобновлению работы многих предприятий и успешной вакцинации.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,749% с 1,724% во вторник.

Инвесторы продавали гособлигации, ожидая, что резкое восстановление экономики будет сопровождаться усилением инфляции, возможно, в длительной перспективе. Во вторник доходность поднималась до 1,77%.

"Участники рынка ждут роста и инфляционных последствий экономического восстановления и налогово-бюджетных стимулов, - прокомментировал Уиллем Селс, международный финансовый директор HSBC Private Bank. - К сожалению, теперь нам остается только ждать и следить за тем, на каком уровне инфляция достигнет пика. При этом до выхода таких макроданных по инфляции мы можем погрязнуть в волатильных торгах".

Недавнее сильное повышение доходности гособлигаций вызвало обеспокоенность фондовых управляющих и привело к волатильности на рынках в последние недели.

Эта обеспокоенность проявилась на рынке IPO. Общий объем первичных размещений в 1-м квартале подскочил более чем на 500% с аналогичного периода прошлого года, однако появились также и признаки ослабления спроса.

Акции Deliveroo Holdings PLC в среду, дебютный день торгов, упали на 26%. Инвесторы опасаются насчет прибыльности стартапа по доставке еды, поддерживаемого Amazon.com Inc, и обходят стороной знаковое предложение его акций. Между тем бумаги специализированных компаний по слияниям и поглощениям (SPAC) колеблются после существенного подъема ранее в этом году.

Однако новые стимулирующие расходы правительства и обещание ФРС сохранять мягкую денежно-кредитную политику в ближайшем будущем помогли индексу S&P 500 добиться роста второй месяц подряд. Инвесторы ждут, что дальше этот год будет сложнее.

"Некоторые сегменты рынка выглядят действительно удачно оцененными, но некоторые другие секторы представляются мне слишком переоцененными, - указала Шумейк. - Обстановка на рынках будет волатильной, и торги будут проходить очень активно".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,2%. Акции Credit Suisse понизились еще на 4,9% из-за опасений насчет последствий операций швейцарского банка с Archegos Capital Management.

Большинство ведущих азиатских индексов снизились. Nikkei 225 откатился на 0,9%, Hang Seng - на 0,7%, а Shanghai Composite - на 0,4%.