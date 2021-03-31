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Азиатские биржи коррекционно 31 марта снижаются после роста
08:28 31.03.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду, многие биржи показывают коррекциюнную динамику после роста ранее, при этом риски вокруг пандемии коронавируса и экономики сохраняются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,61% - до 3435,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,66%, до 2214,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,45%, до 28445 пунктов, южнокорейский KOSPI - поднимался на 0,05%, до 3071,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,2% - до 6819,1 пункта. Японский Nikkei 225 сокращался на 0,79%, до 29199 пунктов.
В среду большинство индексов Азии снижаются в рамках коррекции. Так, после роста торгуются в минусе биржи Китая, Гонконга и Японии. Биржи Южной Кореи меняются слабо, в то время как австралийский биржевой индекс растет после двух дней снижения в последний день торгов марта.
В целом по итогам месяца снижение могут показать биржи Китая и Гонконга, в то время как остальные три индекса продолжают ралли, которое длится для у них уже 5-6 месяцев.
Основным фактором на биржах остается пандемия коронавируса и меры властей и центробанков по стимулированию. Вакцинация, как надеются инвесторы, позволит ограничить риски нового ужесточения карантина, при этом в ряде стран опасаются третьей волны заражений.
Не дает заметной поддержки рынкам статистика из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики КНР в марте поднялся до 51,9 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее при прогнозе в 51 пункт.
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