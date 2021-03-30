Финансовые новости
- |
- 30.03.21
- |
- 08:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США 29 марта закрылись разнонаправленно
07:59 30.03.2021 |
Фондовый индекс S&P 500 в понедельник отступил с рекордного уровня, попав под давление на фоне снижения акций банков и технологических компаний.
Финансовый сектор возглавил снижение после того, как на прошлой неделе крупный инвестиционный фонд закрыл позиции на миллиарды долларов. Это вызвало опасения о том, что международные банки, ведущие бизнес с этим фондом, могут столкнуться с ощутимыми потерями.
Инвестиционные банки Credit Suisse Group и Nomura Holdings сегодня сообщили, что могут понести значительные убытки от сделок с одним из американских клиентов. Банки не упомянули конкретный источник ожидающихся потерь, но осведомленные источники утверждают, что это хедж-фонд Archegos Capital Management, которым управляет бывший менеджер Tiger Asia Билл Хван, - он продал бумаги на 30 млрд долларов.
"Мы пока не знаем главной причины закрытия позиций этого хедж-фонда, - прокомментировал Люк Филип, директор по инвестициям в SYZ Private Banking. - Это усугубляет обстановку на рынке".
По словам Филипа, цепная реакция может быть ограниченной, а потенциальная волатильность на рынках - недолговременной.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 98,49 пункта, или 0,3%, до 33171,37 пункта. S&P 500 потерял 3,45 пункта, или 0,1%, до 3971,09 пункта. Nasdaq Composite упал на 79,08 пункта, или 0,6%, до 13059,65 пункта.
Акции международных банков падали, поскольку инвесторы опасаются, что некоторые финансовые посредники не смогут возместить средства, выданные этому клиенту.
Акции Morgan Stanley опустились на 2,6%, акции Goldman Sachs - на 0,5%.
Акции Nomura потеряли более 16%. Бумаги Credit Suisse упали на 14%, акции Deutsche Bank - на 3,3%.
"Продажи повсеместны, поскольку неизвестно, кто вовлечен в данную ситуацию" и какие банки могут пострадать, отметила Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors.
Бумаги ViacomCBS и Discovery, которые на прошлой неделе попали под удар, продолжили падать. Акции ViacomCBS потеряли 6,7%, акции Discovery - 1,6%.
Акции компаний, которые должны были выиграть от работы из дома из-за пандемии, также откатились: бумаги Peloton Interactive опустились на 1,8%, акции Teladoc Health - на 3,2%.
В первую половину недели на рынке, вероятно, будет присутствовать дополнительная волатильность, поскольку фондовые управляющие корректируют свои позиции в конце 1-го квартала. Несмотря на сегодняшний спад, по итогам 1-го квартала фондовые рынки США, вероятно, повысятся.
"Фондовый рынок добился значительных успехов, поэтому некоторые фиксируют прибыль, - пояснила Эсти Двек, директор по стратегии на мировом рынке в Natixis Investment Solutions. - Я определенно придерживаюсь стратегии покупки акций по сниженным ценам".
Доходность гособлигаций в целом стабилизировалась после нескольких недель сильного роста, оказавшего давление на фондовые рынки, особенно на акции роста. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,721% с 1,658% в пятницу.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 подрос на 0,2%.
В Азии торги акциями прошли разнонаправленно. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, а гонконгский Hang Seng завершил торги без значительных изменений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар немного подешевел на межбанке 29 марта, но банкиры ждут роста курса из-за пассивности иностранцев в покупке ОВГЗ
ТОП-НОВОСТИ
|Финт Ющенко и дорога Януковича. Как Зеленский выбрал себе учителей
|Что будет с КСУ после увольнения Тупицкого. Почему юристы назвали указ Зеленского произволом
|Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
|Весенний слив. Зачем Путин подрывает «Нормандию» и «Минск»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы США 29 марта закрылись разнонаправленно
|Доллар немного подешевел на межбанке 29 марта, но банкиры ждут роста курса из-за пассивности иностранцев в покупке ОВГЗ
|НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета
|Visa провела первую транзакцию с использованием стейблкоинов USD Coin
|ПриватБанк отключит Apple Pay и Google Pay в случае принятия законопроекта о снижении комиссии эквайринга – замглавы правления
|ПриватБанк просит у Минфина дополнительный лимит портфельных госгарантий
Это интересно
|Мощные Dodge научили становиться очень медленными при угоне
|Xiaomi создала собственный процессор, акции компании взлетели
|Xiaomi зарегистрировала торговую марку Xiaomi Auto, производством автомобилей займется Great Wall
|Учёные стали ближе к «чтению мыслей» без хирургического вмешательства в мозг
|Google дополнит голосового ассистента функцией хранения пользовательских данных
|Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля