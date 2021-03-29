Азиатские фондовые биржи 29 марта закрылись в основном ростом

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в плюсе после роста на рынках США днем ранее и сильной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3435,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2218,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,02%, до 28338,3 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 1,09%, опустившись до 3036,04 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,36%, до 6799,5 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,71%, до 29384,52 пункта.

Трейдеры обратили внимание на уверенный рост на американских фондовых рынках в предыдущий день торгов. Так, в пятницу основные биржевые индексы США закрылись ростом на 1,2-1,7% на фоне сильной внутренней макростатистики. "Поддержку японскому рынку оказал подъем на Уолл-стрит", - прокомментировал агентству Франс Пресс старший стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Кроме того, влияние на настроения рынков оказали статданные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в январе-феврале выросла в 2,8 раза в годовом выражении, при этом годом ранее за аналогичный период показатель упал на 38,3% на фоне пандемии коронавируса, которая вынудила многие компании приостановить производство.