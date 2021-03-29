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Американские биржи 26 марта закрылись в уверенном плюсе на макростатистике
07:35 29.03.2021 |
Фондовые индексы США в пятницу закрылись уверенным ростом на данных макростатистики, свидетельствуют данные на момент закрытия торгов.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,39%, до 33072,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,24%, до 13138,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - вырос на 1,66%, до 3974,52 пункта. S&P 500 и Dow Jones (DJIA) показали лучший рост за всю последнюю неделю торгов.
Участники торгов обратили внимание на макростатистику из США. Так, доходы населения в стране в феврале снизились чуть слабее прогнозов - на 7,1% вместо ожидаемых 7,3%. А окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США, была повышена до 84,9 пункта с предварительной оценки в 83 пункта и после уровня февраля в 76,8 пункта.
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