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Фондовые биржи Азии растут 26 марта вслед за рынками США
08:06 26.03.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу значительно растут вслед за подъемом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,37% - до 3409,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,94%, до 2208,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,98%, до 27173,25 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,9%, до 3035,29 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,58%, до 29183 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%, до 6826,3 пункта.
Рынки Азии повторяют положительную динамику рынков США, которые по итогам торгов четверга выросли в пределах 0,6%. Поддержку индексам оказали сильные данные по рынку труда.
Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю упало на 97 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 684 тысяч. Показатель опустился ниже отметки в 700 тысяч заявок впервые с середины марта 2020 года.
В то же время стратег-аналитик Verdence Capital Advisors Меган Хорнман (Megan Horneman) отмечает, что рынки по-прежнему ориентируются на динамику потребительских цен в мире и их влияние на базовые ставки. В последнее время инвесторов беспокоило ускорение инфляции, которое впоследствии может привести к ужесточению денежно-кредитной политики мировых центробанков.
"Рынки находятся в застое, когда они по-прежнему в некоторой степени ориентируются на изменение процентных ставок. На данный момент мы пытаемся увидеть какие-либо глобальные новости, которые смогли бы стать следующим влияющим фактором", - цитирует Хорнман агентство Блумберг.
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