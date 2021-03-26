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Фондовые индексы США 25 марта закрылись ростом, прервав цикл снижения
07:58 26.03.2021 |
Основные фондовые индексы США в четверг закрылись ростом, прервав цикл снижения, продолжавшийся три дня подряд, на фоне улучшения экономических перспектив.
S&P 500 в начале сессии упал почти на 1%, но затем отыграл потери и завоевал новые позиции, закрывшись с повышением на 20,38 пункта, или 0,5% по 3909,52. Драйверами роста стали акции, тесно связанные с восстановлением экономики, тогда как акции компаний технологического сектора и других быстро растущих компаний нивелировали часть прежних потери. Это помогло S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite избежать очередного снижения.
Волатильность торгов в четверг стала очередным в серии эпизодов волатильности, которая продолжается уже месяц и успела лишить основные индексы значительной части роста, достигнутого с начала года, приблизив Nasdaq Composite к уровню конца декабря.
Признаки восстановления экономики, ожидаемое повышение процентных ставок и ускорение инфляции спровоцировали смещение спроса в сторону акций производителей, банков и розничных сетей, которым восстановление экономики принесет наибольшую выгоду. При этом инвесторы выводят средства из технологических компаний, полагая, что их высоко оцененные акции особенно уязвимы перед изменением экономических трендов.
Эта линия в целом осталась прежней, несмотря на рост основных индексов в четверг, отмечают аналитики, добавляя, что инвесторам следует готовиться к продолжению турбулентности.
Как и S&P 500, Dow Jones Industrial Average в четверг совершил разворот, прибавив 199,42 пункта, или 0,6%, до 32619,48. Nasdaq Composite вырос на 15,79 пункта, или на 0,1%, до 12977,68, отставая от других индексов из-за слабости котировок некоторых технологических компаний.
Оптимизм относительно перспектив экономики укрепился в четверг после выхода данных, указавших на продолжение восстановления рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 13-20 марта упало до минимума с начала пандемии, составив 684 000 против 781 000 неделей ранее.
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл тоже поддержал идею о восстановлении экономики. Выступая в четверг на NPR, он сказал, что центральный банк будет постепенно сокращать покупки казначейских и ипотечных облигаций. При этом он добавил, что покупки будут уменьшаться только тогда, когда экономика будет близка к полному восстановлению, однако инвесторы уже успели отреагировать на его слова, отправив котировки фьючерсов вниз перед открытием рынка.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 в четверг закрылся почти без изменений. В Азии торги в основном завершились в плюсе. Nikkei 225 добавил 1,1%, Kospi - 0,4%, а Shanghai Composite опустился на 0,1%.
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