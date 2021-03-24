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Азиатские фондовые биржи 24 марта закрылись в основном в минусе
11:57 24.03.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в минусе после распродаж на рынках США днем ранее, а также на новостях о возможностях будущей вакцинации от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,3%, до 3367,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,4%, до 2166,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2%, до 27918,14 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,28%, опустившись до 2996,35 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, до 6778,8 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 2,04%, до 28405,52 пункта.
Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что фондовые биржи США во вторник закрылись в минусе на макростатистике. Так, продажи новых домов в США в феврале упали на 18,2%, до 775 тысяч, хотя ожидалось значение показателя на уровне 875 тысяч.
Кроме того, влияние на настроения инвесторов оказали новости из китайских автономных районов. По данным СМИ, Гонконг и Макао временно приостановили производство вакцин против Covid, производимых компанией BioNTech, из-за дефекта упаковки в одной из партий.
"Процесс вакцинации будет медленнее, чем ожидалось, что приведет к более медленному, чем ожидалось, восстановлению местной экономики. Также трейдеров беспокоит ситуация с ликвидностью. Рост доходности гособлигаций США и ограниченные меры центробанка Китая для увеличения ликвидности остаются большим фактором неопределенности для рынка", - прокомментировал агентству Блумберг ситуацию на бирже Гонконга исполнительный директор UOB Kay Hian Стивен Люн (Steven Leung).
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