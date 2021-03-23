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Азиатские фондовые биржи 23 марта закрылись в минусе на опасениях вокруг Китая
11:34 23.03.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в минусе на фоне обострения геополитических опасений, связанных с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,93%, до 3411,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,13%, до 2197,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опустился на 1,3%, до 28497,38 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 1,01%, опустившись до 3004,74 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 сократился на 0,11%, до 6745,4 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 0,61%, до 28995,92 пункта.
Давление на настроения инвесторов оказали новости вокруг отношений Китая с Западом. Так, главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.
В то же время, по мнению аналитиков, на японском фондовом рынке при этом отмечалась фиксация прибыли. "Индекс Nikkei открылся повышением после роста на Уолл-стрит, но рынок потерял направление после того, как индекс снизился из-за фиксации прибыли", - говорится в сообщении Okasan Online Securities, которое приводит агентство Франс Пресс.
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