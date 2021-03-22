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Азиатские фондовые биржи 22 марта закрылись без единой динамики
11:46 22.03.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги разнонаправленно вслед за неоднозначной динамикой бирж США по итогам предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1%, до 3443,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 2222,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опустился на 0,4%, до 28885,34 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,13%, опустившись до 3035,46 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,66%, до 6752,5 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 2,07%, до 29174,05 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США закрылись в пятницу разнонаправленно, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос после спада. Инвесторов беспокоит рост доходности гособлигаций США до максимума с января 2020 года в свете ожиданий всплеска инфляции. "На этой неделе будет несколько мероприятий, на которых выступят представители ФРС США. В зависимости от их комментариев доходность может расти и дальше", - говорится в комментарии брокерской компании Daiwa Securities, который приводит агентство Франс Пресс.
Дополнительное давление на котировки японских автопроизводителей оказало сообщение местного производителя микросхем Renesas Electronics о том, что пожар на его заводе затронет поставки чипов компаниям-клиентам. "Влияние Renesas на весь рынок было немалым. Автопроизводители уже находятся под давлением из-за дефицита полупроводников по всему миру", - отметил брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).
Поддержку рынкам КНР при этом оказали внутренние новости. Так, Народный банк Китая в понедельник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. На этой отметке показатель, который в августе 2019 года стал новым бенчмарком кредитования, находится уже 11 месяцев. На этом фоне по тогам торгов в КНР выросли акций представителей банковского и инфраструктурного сектора.
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