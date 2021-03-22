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Биржи США 19 марта закрылись разнонаправленно
07:51 22.03.2021 |
Биржи США закрылись в пятницу разнонаправленно, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос после спада, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA упал на 0,71%, до 32628,04 пункта, индекс общего рынка S&P 500 закрылся почти "по нулям" на отметке в 3912,81 пункта, тогда как NASDAQ вырос на 0,76%, до 13215,24 пункта после 3-процентного падения.
Накануне американские биржи упали на 0,5-3%, сильнее всех NASDAQ. Давление на индексы оказал рост доходности гособлигаций до максимума с января 2020 года и ожидания всплеска инфляции.
Ситуация в мировой экономике остается весьма неопределенной, так как приостановка использования вакцины компании AstraZeneca от коронавируса привела к волнениям на мировых рынках. При этом принятый ранее пакет стимулирования экономики США в 1,9 триллиона долларов все же склоняет инвесторов к оптимистичной оценке перспектив восстановления экономики.
На этом фоне ФРС США объявила в пятницу, что не будет продлевать введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств. Таким образом, действие этой антикризисной меры истечет 31 марта, и банкам может потребоваться пополнить свою "подушку безопасности" для покрытия таких активов.
"Рынки пока переваривают это, так как у банков пока еще есть время на передышку, а затем мы будем двигаться дальше и следить за тем, как банки будут реагировать с точки зрения депозитов и гособлигаций", - отметил глава Bleakley Financial Group Питер Буквар.
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