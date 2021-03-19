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Биржи Азии 19 марта снижаются вслед за Уолл-стрит
07:58 19.03.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются в пределах 1,5% вслед за распродажами на биржах США в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,04% - до 3426,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,16%, до 2211,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,55%, до 28950,83 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,54%, до 3049,42 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,1%, до 29884,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,42%, до 6717,3 пункта.
Азиатские фондовые рынки следуют за динамикой Уолл-стрит. Биржи США в четверг закрылись падением на 0,5-3% на фоне резкого роста доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних бумаг растет до 1,702%, впервые с конца января 2020 года превысив отметку в 1,7%.
"Быстрый рост доходности длинных облигаций США напугал инвесторов", - цитирует агентство Франс Пресс аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Инвесторы также оценивают итоги заседания Банка Японии. Регулятор снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Центробанк также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен, отметил ЦБ.
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