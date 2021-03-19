Акции американских технологических компаний 18 марта резко снизились

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Акции американских технологических компаний 18 марта резко снизились

07:55 19.03.2021 |

Фондовый рынок

 

Американские фондовые индексы в четверг снизились, поскольку акции технологических компаний и другие сильно выросшие бумаги оказались заложниками очередной распродажи на рынке гособлигаций США.

Инвесторы, по всей видимости, пересматривают последствия улучшающихся перспектив экономики, из-за чего фондовые рынки падают. Накануне индекс Dow Jones Industrial Average впервые закрылся выше отметки 33000 пунктов.

Изначально инвесторы позитивно восприняли комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подтвердил готовность центробанка поддерживать финансовые рынки до полного восстановления экономики.

Однако центральный банк также улучшил медианные прогнозы по экономическому росту и инфляции, исходя из очередного пакета стимулирующих мер, одобренных конгрессом. В результате, по словам аналитиков и фондовых управляющих, инвесторам приходиться переоценивать общие последствия таких стимулирующих мер для некоторых сегментов рынка. Это привело к очередной волне продаж гособлигаций, из-за чего доходность 10-летних бумаг впервые с января 2020 года превысила 1,7%.

Бумаги крупных технологических компаний оказались в числе лидеров падения. Акции Apple, Amazon.com и Netflix потеряли не менее 3,0%. Акции производителя электромобилей Tesla упали на 6,9%.

Nasdaq Composite снизился на 409,03 пункта, или на 3,0%, до 13116,17 пункта. S&P 500 упал на 58,66 пункта, или на 1,5%, до 3915,46 пункта, накануне достигнув нового рекордного уровня закрытия.

Dow Jones Industrial Average утратил достигнутый ранее прирост, закрывшись с понижением на 153,07 пункта, или 0,5%, по 32862,30 пункта.

"Участники рынков решили, что, если ФРС намерена придерживаться настолько мягкой политики, им нужна более высокая премия за риск", - говорит фондовый управляющий Invesco Майкл Мэтьюс.

Повышение доходности означает увеличение стоимости заимствований для компаний и физических лиц, поэтому инвесторы продают дорогие акции технологических компаний, ценность которых представляется уже не такой значительной в условиях растущих ставок. При этом участники торгов покупают акции компаний, которые должны выиграть от восстановления экономики.

"Все дело в инфляционных ожиданиях. Ожидания роста инфляции за пределы целевого диапазона ФРС пугают рынки облигаций", - пояснил Эдвард Парк, инвестиционный директор Brooks Macdonald.

Кроме того, инвесторы анализируют неоднозначные макроданные, которые показывают, что восстановление экономики проходит не совсем гладко.

За неделю, которая завершилась 13 марта, число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло с 725 000, зафиксированных неделей ранее, до 770 000. Хотя число заявок отступило от прошлогоднего пика, по историческим меркам оно остается завышенным.

Между тем индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в марте достиг максимума более чем за 30 лет, показывая, что активность продолжает усиливаться.

"Стоит внимательно следить за статистикой по занятости. Все центральные банки следят за ней, - говорит фондовый управляющий Invesco Майкл Мэтьюс, который занимается активами с фиксированной доходностью. - ФРС и другие центральные банки решили, что лучше разогреть экономику, помочь восстановлению и максимально сократить безработицу".

Сегодня инвесторы обратили внимание на такие секторы, как банковский, авиационный и нефтегазовый, которые могут больше остальных выиграть от восстановления социальной и деловой активности. Финансовый субиндекс S&P 500 вырос на 0,6% - инвесторы учитывают вероятность увеличения доходов банков от выдаваемых кредитов.

Технологический сектор, тем временем, упал примерно на 3,0%. Секторы коммуникационных услуг и дискреционного потребительского спроса потеряли 2,0% и 2,6% соответственно.

Нефтегазовый сектор тоже существенно пострадал, опустившись на 4,7% на фоне падения нефтяных котировок приблизительно на 7,0%.

Инвесторы с облигационных рынков рассчитывают на то, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в течение следующих двух лет, хотя вчерашнее заседание показало, что большинство руководителей нацелены сохранять процентные ставки на крайне низком уровне до конца 2023 года. Лишь 7 из 18 руководителей американского центробанка ждут, что ставки можно будет повысить в 2022 или 2023 году. В декабре таких руководителей было пять.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,4%.

Большинство азиатских фондовых индексов завершили день с повышением. Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,5%, гонконгский Hang Seng набрал 1,3%.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

10:39 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.03.2021

10:37 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.03.2021

09:03 Visa начнёт работать с криптовалютами — расплатиться биткоинами можно будет практически везде

08:43 Около 100 страховых компаний скрывают реальных владельцев, – Нацбанк

08:14 Золото дешевеет 19 марта на росте доходности гособлигаций США

08:06 Курс доллара 19 марта практически не меняется после сильного роста в четверг

07:58 Биржи Азии 19 марта снижаются вслед за Уолл-стрит

07:55 Акции американских технологических компаний 18 марта резко снизились

18.03 Курс доллара на межбанке опустили из-за локдауна в Киеве и слухов о валютной распродаже «Нафтогаза»

18.03 Фонд гарантирования хочет увеличить сумму возмещения вдвое в этом году

18.03 Нормативы к началу марта нарушали 9 украинских банков - НБУ

18.03 Зеленский назначил сына российского продюсера Роднянского в набсовет «Ощадбанка»

18.03 Депозитные ставки для физлиц 18.03.21

18.03 Банки выдали 12 кредитов на 9,4 млн грн по программе «Доступная ипотека 7%» - Минфин

18.03 Фунт стерлингов 18 марта дешевеет к доллару и дорожает в паре с евро на итогах заседания Банка Англии

• дальше…

08:36 После предложения Путина в Белом доме ответили, что Байден слишком занят

18.03 Почему Украине не удалось избежать конфронтации с Ираном

18.03 Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, достраивающим «Северный поток-2»

18.03 Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования

18.03 В Сенате США внесли законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности

18.03 В ООН улучшили прогноз роста мировой экономики

18.03 Испания четвертой в ЕС узаконила эвтаназию

18.03 «Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым

18.03 ЕС заморозил планы санкций против Турции из-за улучшения отношений - СМИ

18.03 Евросоюз прокомментировал слова Байдена о Путине-убийце

18.03 Путин ответил на слова Байдена: «Кто как обзывается, тот так и называется»

18.03 Армения идет на досрочные выборы на фоне затяжного кризиса

18.03 ЕС учредил единый инструмент внешнего финансирования для продвижения своих ценностей и интересов в мире

18.03 Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2021г до 6,1% с 5,3%

18.03 В Нидерландах на выборах побеждает партия действующего премьера

• дальше…

18.03 Смертность в Украине в начале года выросла на 7,5%

18.03 В Киеве с 20 марта вводится суровый карантин на три недели - Кличко

18.03 За год карантина количество пользователей соцсетей в Украине выросло на 7 миллионов человек, – GlobalLogic

17.03 Профильный комитет Рады рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

17.03 Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

16.03 Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова

16.03 Степанов: если 50% всех областей окажутся в «красной» зоне, возможно введение «жесткого» карантина на территории всей Украины

15.03 Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется

15.03 Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон

11.03 Сделали важный шаг к строительству первого платного автобана в Украине - Шмыгаль

11.03 Территория Украины будет иметь 10 функциональных зон - Минрегион

10.03 Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко

04.03 Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод

04.03 Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса

04.03 За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 9 568 человек

• дальше…

09:44 Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается

08:29 «Буки» и С-300 ремонту не подлежат. Почему мы хотим ЗРК NASAMS, и кто нам их продаст

18.03 Почему Украине не удалось избежать конфронтации с Ираном

18.03 Инвесторы называют «корнем зла» слабую судебную систему в Украине - ЕБА

18.03 Зеленский назначил сына российского продюсера Роднянского в набсовет «Ощадбанка»

18.03 «Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым

18.03 Сергей Фурса: Рост цен в Украине ускорился. Что же пошло не так?

18.03 Алексей Голобуцкий: Пленки Суркова-Медведчука уже никому не интересны, в отличие от «Вагнергейта»

18.03 Перевести внимание с «вагнергейта» на «пленки Суркова - Медведчука»: Зачем в Раде создают ВСК по расследованию всех зрад

18.03 Разумков: Меня не приглашали войти в политсовет партии «Слуги народа"

18.03 Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов батальона «Торнадо»

17.03 От дальнейшего президентства Зеленского не ждет ничего хорошего 41% украинцев, 19% надеется на лучшее – соцопрос

17.03 Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали Зеленского ветировать закон о создании Бюро экономической безопасности

17.03 Рейтинг партий: «СН» - 26,5%, «ЕС» - 20%, ОПЗЖ - 18%, «Батькивщина» - 9%, «Сила и честь» - 5%, - опрос «Центра Разумкова»

17.03 Скандальная статистика: Как Россия оказалась в ТОП-3 импортеров украинского оружия

• дальше…

09:37 В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту

09:28 Facebook представила умный браслет, который сможет управлять предстоящими очками дополненной реальности

18.03 BMW не планирует производить собственные электромобильные батареи — CNBC

18.03 Sony показала VR-контроллеры для PlayStation 5 с тактильной связью и адаптивными триггерами

18.03 Toyota представила концепт Aygo X prologue

18.03 Мобильная GeForce RTX 3050 Ti получила 2560 ядер CUDA и 4 Гбайт видеопамяти

18.03 Alibaba перестал быть крупнейшим китайским онлайн-ретейлером — его потеснил Pinduoduo

17.03 BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4

17.03 Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера

17.03 Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру

17.03 В главном браузере Microsoft появился детский режим

17.03 Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания

17.03 В США поймали похитителей катализаторов — ущерб составил 750 000 долларов

17.03 Google снизит комиссию за продажи в Play Маркет до 15 % для большинства разработчиков

17.03 Пользователи Tinder смогут узнать больше о прошлом потенциальных партнёров

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно