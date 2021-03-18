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Биржи Азии 18 марта закрылись в основном в плюсе на новостях из США
12:26 18.03.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги преимущественно ростом индексов на фоне решений ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос 0,5%, до 3463,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,9%, до 2237,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 1,3%, до 29405,72 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,61%, поднявшись до 3066,01 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,73%, до 6745,9 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,01%, до 30216,75 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США выросли на 0,3-0,6% по итогам торгов среды на решении ФРС сохранить учетную ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, ФРС США объявила, что по-прежнему прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах, хотя по сравнению с декабрем возросло число тех членов регулятора, кто прогнозирует ее повышение в 2022 и 2023 годах.
"Реакция рынка свидетельствует, что на данный момент инвесторы удовлетворены объяснениями ФРС. Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция ускорится и ФРС, возможно, потребуется поддержать настроения рынков во время этого скачка цен'', - отметил старший стратег по рынкам Азии J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Определенное влияние на рынки оказали корпоративные новости. Так, акции японского производителя электроники Panasonic выросли в цене на 1,05% после того, как компания договорилась о продаже своих подразделений в Европе, которые выпускают одноразовые батарейки, немецкой компании Aurelius Group.
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