Dow Jones впервые закрылся выше 33 000

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в среду впервые закрылся выше отметки в 33 000 пунктов после того, как Федеральная резервная система США пообещала сохранять мягкую денежно-кредитную политику, пока американская экономика восстанавливается после пандемии Covid-19.

Инвесторы чутко реагируют на любые признаки потенциального сворачивания денежно-кредитного стимулирования, которое оказывало поддержку фондовому рынку во время пандемии. Все три основных фондовых индекса США отметились ростом после официального заявления центрального банка и продолжили расти во время пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла.

"ФРС продолжит оказывать экономику поддержку, в которой она нуждается, так долго, как потребуется", - заявил глава центрального банка.

DJIA вырос на 189,42 пункта, или на 0,6%, до 33015,37 пункта, уже 15-го рекордного уровня закрытия в 2021 году. S&P 500 вырос на 11,41 пункта, или на 0,3%, до 3974,12 пункта, 14-го рекорда с начала года.

Nasdaq Composite прибавил 53,64 пункта, или 0,4%, достигнув 13525,20 пункта. Недавнее падение акций технологических компаний привело к падению индекса на 4,0% с февральского рекордного максимума.

Уровень безработицы остается повышенным, и руководство ФРС придерживается осторожного подхода, отметил Джордж Катрамбоун из DWS Group.

Инвесторы находят некоторое утешение в том, что центральный банк хочет убедиться в устойчивости экономического восстановления и темпов инфляции, прежде чем всерьез задумываться о повышении процентных ставок, заявил он.

В ФРС подчеркнули улучшение перспектив роста ВВП. В последние недели фондовые управляющие начали корректировать свои портфели в связи с улучшением экономических перспектив благодаря крупной правительственной финпомощи и вакцинации. Это привело к притоку средств в пострадавшие ранее секторы рынка, чувствительные к ситуации в экономике, тогда как ралли сильно повысившихся акций технологических компаний замедлилось.

Технологический сектор S&P 500 в среду снизился, тогда как циклические акции укрепили свои позиции. Нефтегазовый и финансовый секторы теперь являются лидерами роста в составе индекса по сравнению с началом года.

Фондовые управляющие уже стали учитывать в ценах усиление инфляции, что привело к распродаже гособлигаций. Управляющие также делают ставку на то, что к концу года начнется повышение процентных ставок, и стали отказываться от акций, оценки которых после прошлогоднего ралли выглядят слишком щедрыми.

"Сейчас на рынках повсеместно слишком высокие цены, и это связано с поддержкой центробанка, - говорит Хью Джимбер, стратег J.P. Morgan Asset Management. - Поэтому весь рынок невероятно чутко реагирует на изменения в политике центробанка".

Акции стоимости, имеющие низкие мультипликаторы цена/прибыль, в последнее время демонстрировали более позитивную динамику по сравнению с бумагами быстрорастущих компаний, зачастую имеющих более высокие оценки. Индекс акций роста Russell 1000 Growth в среду прибавил 0,1%, а индекс стоимостных акций Russell 1000 Value вырос на 0,5%, с начала года поднявшись уже на 11%, тогда как индекс роста за это время продемонстрировал подъем лишь на 1,0%.

"В текущем году важной историей стало возвращением к вложениям в акции стоимости", - сообщил Мэйс Маккейн, главный инвестиционный директор Frost Investment Advisors, отмечая, что распространение вакцин от коронавируса должно помочь восстановлению экономики.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США подросла до 1,641%. Накануне она составляла 1,622%. Доходность сильно повысилась с минимума этого года, достигнутого 4 января и составляющего 0,915%.

Акции NRG Energy упали на 17%. Компания отозвала финансовые прогнозы на 2021 год после того, как недавняя зимняя буря ударила по ее результатам. Бумаги Plug Power подешевели на 7,8% вслед за тем, как разработчик водородных технологий и топливных элементов заявил, что пересмотрит финансовые показатели.

Нефть марки Brent подешевела на 0,6% до 68 долларов за баррель.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,4%

В Азии торги в основном завершились без значительных изменений. Южнокорейский Kospi понизился на 0,6%, Shanghai Composite, Hang Seng и Nikkei 225 остались около флэтовой линии.