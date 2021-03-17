Азиатские фондовые биржи 17 марта в основном снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, - инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и новых экономических прогнозов регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,31% - до 3435,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,59%, до 2209,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,09% - до 29000,18 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,27% - до 3028,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,51%, до 6792,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,2%, до 29862,07 пункта.

В среду ФРС США примет решение по ставке и опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов. Аналитики, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считают, что глава ФРС Джером Пауэлл попытается убедить рынки в том, что регулятор сможет продолжать оказывать поддержку экономике, не провоцируя рост инфляции.

Новости от ФРС могут "либо ослабить, либо усилить некоторые из недавних опасений рынка в отношении стремительного роста доходности облигаций", сказал агентству старший рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).

Более активное снижение южнокорейского индекса обусловлено корпоративными новостями. Акции южнокорейской Samsung SDI, занимающейся производством дисплеев, батарей и аккумуляторов, которая является, в частности, поставщиком компонентов для Volkswagen и других автоконцернов, падают на 6%. Поводом послужили сообщения о том, что Volkswagen планирует строительство дополнительных заводов по производству аккумуляторов для электромобилей.