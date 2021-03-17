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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Американские индексы 16 марта снизились с рекордных уровней

07:54 17.03.2021 |

Фондовый рынок

 

Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 во вторник снизились с рекордных уровней, поскольку наблюдавшееся в начале сессии ралли технологического сектора утратило импульс.

DJIA упал на 127,51 пункта, или на 0,4%, до 32825,95 пункта, прервав семидневный период роста. S&P 500 снизился на 6,23 пункта, или на 0,2%, до 3962,71 пункта. Оба индекса накануне достигали рекордных уровней закрытия.

Nasdaq Composite прибавил 11,86 пункта, или менее 0,1%, закрывшись на уровне 13471,57 пункта, тогда как ранее в течение дня демонстрировал прирост до 1,2%.

Индекс потерял более 4,0% в сравнении с рекордным уровнем закрытия, достигнутым в феврале. Акции технологических компаний в последние сессии стабилизировались после падения на фоне резкого скачка доходности гособлигаций в конце февраля - начале марта. Распродажа в технологическом секторе произошла на фоне роста доходности облигаций, в результате которого акции технологических и других компаний с быстрым ростом стали менее привлекательны для инвесторов.

Семь из 11 секторов S&P 500 завершили день с понижением, причем сильнее всего упал нефтегазовый сектор, что было обусловлено снижением цен на нефть.

Бумаги технологического и коммуникационного секторов все же отметились ростом. Акции Apple, Microsoft и Alphabet выросли более чем на 1,0%, а Facebook - на 2,0%.

"В последние пару месяцев технологический сектор сталкивался с неблагоприятными факторами, - отмечает Джек Янасьевич, портфельный менеджер Natixis Investment Managers Solutions. - Но технологический сектор сложно сбрасывать со счетов. Если посмотреть на долгосрочную перспективу, то становится ясно, что настоящим двигателем американской экономики является как раз технологический сектор".

Во вторник началось очередное двухдневное заседание ФРС, и фондовые управляющие ждут, что центробанк выскажет свое мнение о росте доходности гособлигаций на пресс-конференции в среду.

Благодаря мягкой денежно-кредитной политике, а также распространению вакцин от Covid-19 и принятому Байденом пакету мер стимулирования на 1,9 трлн долларов S&P 500 в последние месяцы достигал рекордных максимумов. Но если будут признаки обеспокоенности ФРС насчет инфляции, это может сказаться на ралли на фондовом рынке.

"Сейчас все основано на факте происходящего быстрого восстановления, - указал Фахад Камал, инвестиционный директор Kleinwort Hambros, подразделения Societe Generale. - Очевидно, это должно помочь некоторым секторам, которые долгое время испытывали трудности и теперь значительно подешевели. Мы станем свидетелями подъема заброшенных акций".

Инвесторы в основном отрешились от вышедших неудовлетворительных данных по экономике, списав их на нестандартную февральскую ситуацию, в том числе на сложные погодные условия, нарушившие нормальную деятельность в части страны.

Согласно данным Министерства торговли США, розничные продажи в феврале упали на 3%. Экономисты ожидали снижения, хотя и не такого существенного, после резкого роста расходов в начале года. Февраль обычно не лучший месяц для розничных продаж, а в этом году на них также повлияли суровые погодные условия.

Согласно вышедшим данным ФРС, промышленное производство США в феврале сократилось на 2,2% к январю, прервав двухмесячный рост. По словам центробанка, в значительной мере спад был обусловлен холодами, из-за которых ряд заводов временно не работали.

Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 1,622% против 1,609% в понедельник.

"Волатильность на рынке облигаций останется повышенной, вероятно, как минимум до лета, а может быть и дольше, - считает Оуэн Мюррей, директор по инвестициям в Federated Hermes. - Кажется, что рынок облигаций намного больше беспокоится насчет будущей инфляции, чем фондовый рынок".

Время от времени рост доходности гособлигаций тревожит акции некоторых компаний, отмечает Мюррей. "Затем они забывают об этом и вновь переходят к росту", - добавил он, указывая на подъем фондового рынка в последние сессии.

Цены на нефть снизились по итогам третьей сессии подряд после того, как достигли почти двухлетнего максимума. Фьючерсы на нефть Brent на ICE упали на 0,7% до 68,39 доллара за баррель.

Рост заболеваемости коронавирусом в Европе усугубил "опасения насчет восстановления спроса до ожидаемого уровня, по крайней мере во 2-м квартале", написал в заметке аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

На зарубежных рынках торги проходили с всеобщим повышением. Stoxx Europe 600 прибавил 0,9%, рост возглавили акции производителей автомобилей и автозапчастей. Бумаги Volkswagen подорожали на 9,8% после того, как компания заявила, что ожидает существенного восстановления бизнеса в этом году.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,8%, а японский Nikkei 225 - на 0,5%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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