Фондовые биржи АТР растут 16 марта, следуя оптимизму Уолл-стрит

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют уверенный рост, следуя оптимистичным настроениям на американских биржах накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.14 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24%, до 3428,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,49%, до 2183,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 29012,96 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,45%, до 3059,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,01%, до 6841,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,7%, до 29976,83 пункта.

Во вторник инвесторы Азии продолжили тенденцию, начатую американскими трейдерами накануне. Биржи США в понедельник закрылись ростом - до 1% по основным индексам. Надежды на восстановление экономики страны перевешивают опасения рынков по поводу возможного роста инфляции из-за ожидаемой массированной финансовой поддержки правительства.

Ожидания всплеска деловой активности во второй половине года, подкрепленные пакетами госвливаний и действиями центральных банков, подталкивают инвесторов к покупкам рисковых активов.

"Вслед за вновь появляющимся оптимизмом акции снова становятся привлекательными покупками... Рынки продолжают двигаться в ожидании поствирусного бума. По крайней мере, это доминирующий нарратив прямо сейчас. Экономика, подстегиваемая очередным раундом стимулов, резко вырастет, когда вирус будет взят под контроль и все вернется в норму", - сказал агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).