Фондовые индексы США выросли 15 марта, несмотря на падение сырьевого сектора

Фондовые индексы США в понедельник закрылись на рекордных максимумах, отыграв потери, понесенные ранее в ходе сессии.

В этом месяце рост на рынке возглавили компании, которые наиболее чувствительны к экономическим перспективам. Инвесторы объясняют эту динамику расчетом на усиление экономического роста и инфляции. Вакцинация идет быстрее, чем ожидалось, поэтому инвесторы стали строить более оптимистичные прогнозы на 2-е полугодие. Кроме того, конгресс США утвердил программу стимулирования экономики с бюджетом в 1,9 трлн долларов.

Многие аналитики полагают, что сочетание факторов окажет поддержку восстановлению потребительских расходов, которые являются мощным драйвером роста американской экономики, особенно во второй половине года. Это, в свою очередь, должно позитивно отразиться на показателях корпоративной прибыли.

"При возобновлении нормальной экономической деятельности эти налогово-бюджетные стимулы в виде чеков населению сильнее повлияют на потребление", - указал Карстен Бржески, глобальный аналитический директор по макроэкономике в ING Groep.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 174,82 пункта, или на 0,5%, до 32953,46 пункта, что стало уже 14-м рекордным уровнем закрытия в текущем году.

Индекс S&P 500 прибавил 25,60 пункта, или 0,6%, достигнув нового рекорда на отметке 3968,94 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 139,84 пункта, или на 1,0%, до 13459,71 пункта.

Акции технологических компаний способствовали подъему основных индексов, перейдя к росту во второй половине дня после того, как в начале сессии по большей части торговались с понижением.

Бумаги Nvidia подскочили на 2,6%, тогда как акции Akamai Technologies выросли на 2,5%.

Тем временем падение цен на нефть оказало давление на бумаги нефтегазового сектора.

Акции Occidental Petroleum упали на 4,3%, а бумаги ConocoPhillips снизились на 1,7%. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подешевели на 0,3%, до 65,39 доллара за баррель, продолжив снижаться после самого масштабного недельного падения с декабря прошлого года.

Бумаги AMC Entertainment выросли на 26% на новостях о том, что компания на текущей неделе возобновит работу своих кинотеатров в Лос-Анджелесе.

Акции ряда компаний выросли после того, как компания S&P Dow Jones Indices в пятницу вечером сообщила о намерении с 22 марта включить их в расчетную базу S&P 500. Бумаги Caesars Entertainment выросли на 0,6%, тогда как акции NXP Semiconductors и Penn National Gaming прибавили 9,0% и 4,6% соответственно.

Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась до 1,609% с пятничного уровня 1,634%, который стал максимальным с 6 февраля 2020 года.

В среду пройдет очередное заседание ФРС, и инвесторы ждут новых прогнозов насчет состояния экономики, а также мнений руководителей центробанка насчет роста доходности гособлигаций и перспектив инфляции.

Некоторые фондовые управляющие беспокоятся, что эти масштабные стимулирующие меры могут привези к резкому росту инфляции в более длительном периоде, что вынудит ФРС повысить процентные ставки быстрее, чем ранее предполагали представители центрального банка.

"ФРС в данный момент необходимо показать, что она осознает необходимость дальнейшего существенного прогресса для восстановления экономических условий, которые были до пандемии. При этом центробанк вряд ли будет слишком напористым, поскольку некоторые меры обусловлены фундаментальными показателями, - сказал Джеймс Эшли, директор по стратегии на международном рынке в Goldman Sachs Asset Management. - Центробанку необходимо выдержать баланс между мягким и жестким тоном".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 завершил день без особых изменений.

Торги на азиатских фондовых рынках завершились разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng показал рост на 0,3%, японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, а китайский Shanghai Composite упал на 1%. Южнокорейский Kospi опустился на 0,3%.